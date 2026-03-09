Per Privat-Taxi ins Spital: Landesrat bremst

In einem Schreiben an den zuständigen Landesrat Anton Kasser kritisieren die freiheitlichen Mandatare Hubert Pelikan, Ernst Stejskal und Alexander Maurer, dass ein nicht unerheblicher Teil der zu transportierenden Patienten gehfähig sei und eigentlich mit einem Vertragspartner der Krankenbeförderung, also mit dem Taxi, transportiert werden könnten. „Wir sehen hier eine enorme Steuergeldverschwendung“, heißt es in dem Brief.