Bergretter holten Skitourengeher vom Sonnblick

Am Sonntagabend stürzte ein Wiener Skitourengeher beim Aufstieg zum Hohen Sonnblick rund 250 Meter ab. Der Wintersportler wurde schwer verletzt, konnte aber die Bergrettung alarmieren. Die Einsatzkräfte gelangten rasch zum Verletzten, der per Rettungshubschrauber geborgen wurde.
Im Bereich der Rojacherquerung stürzte der Wiener über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände 250 Meter in eine steile Rinne ab. Dort blieb der Mann schwer verletzt liegen, konnte aber die Bergrettung alarmieren. Die Einsatzkräfte gelangten mit der Materialseilbahn des Sonnblick-Observatoriums relativ schnell zur Unfallstelle.
Dort versorgten die Rauriser Bergretter den Verunglückten und seine Begleiterin. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 brachte die beiden Skitourengeher ins Tal. Die Bergretter fuhren mit den Ski ab und beendeten den Einsatz nach Mitternacht. Neben 19 Bergrettern aus Rauris war auch die Hubschrauberbesatzung und die Polizei im Einsatz.
