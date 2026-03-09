Bergretter holten Skitourengeher vom Sonnblick

Dort versorgten die Rauriser Bergretter den Verunglückten und seine Begleiterin. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 brachte die beiden Skitourengeher ins Tal. Die Bergretter fuhren mit den Ski ab und beendeten den Einsatz nach Mitternacht. Neben 19 Bergrettern aus Rauris war auch die Hubschrauberbesatzung und die Polizei im Einsatz.