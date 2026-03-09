Dieser Bau hilft Neukirchen bei Blackout-Vorsorge

Die vor mehr als 90 Jahren entstandene Lichtgenossenschaft besteht noch immer und versorgt die Neukirchener mit Strom. Auch die Gemeinde ist Mitglied. Preislich ist die Genossenschaft an die Salzburg AG gebunden. Am neuen Kraftwerk im Ortsteil Sulzau ist der lokale Energieversorger ebenfalls beteiligt. „Dabei wurde auch in die Inselfähigkeit der Energieversorgung im Fall eines Blackouts investiert“, sieht Schweinberger einen echten Mehrwert.