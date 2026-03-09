„Ich habe vor gar nichts Angst!“

Vollzeit-Job im Verein

“Man kann sagen, dass das eine Vollzeitstelle ist“, spricht der Unternehmer von bis zu 40 Stunden pro Woche, die er in die Bischofshofener investiert. Zu seinen Tätigkeiten zählen Spielertransfers, Sponsorensuche sowie Organisatorisches. Am Ende geht es – wie so oft im Sport – aber immer auch um das liebe Geld. Und auch daran ist Reiter beteiligt. Er spricht sogar von einem nicht unbeträchtlichen Privatanteil. „Es gibt mir einfach viel, das zu tun. Natürlich überlegt man sich das genau. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass es gut investiertes Geld ist.“