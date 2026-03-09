Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BSK-Macher Reiter

„Ich habe vor gar nichts Angst!“

Salzburg
09.03.2026 19:00
BSK-Boss Patrick Reiter im „Krone“-Gespräch.
BSK-Boss Patrick Reiter im „Krone“-Gespräch.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Startschuss in die neue „Krone“-Westligaserie! Zum Auftakt stand uns Bischofshofens Macher Patrick Reiter Rede und Antwort. Der Ex-Judoka sprach dabei über seine Aufgaben im Verein, Geld und seinen Bezug zu Jesus. 

0 Kommentare

Polarisierend, lautstark und hier und da vielleicht auch mal übers Ziel hinaus. Worte, die besonders auf Patrick Reiter, den Klub-Boss von Westligist Bischofshofen, zutreffen. Der 53-Jährige, gebürtige Schwarzacher leitet seit gut zehn Jahren die Geschicke bei den Pongauern.

Zitat Icon

Mein Antrieb ist es, dass bei unserem Klub jeder Mensch gern gesehen ist. Ganz egal, woher er kommt oder an was er glaubt.

Patrick REITER über die Klubphilosophie

Und macht es sich dabei nicht immer leicht. „Mein Antrieb ist es, dass bei unserem Klub jeder Mensch gern gesehen ist. Ganz egal, woher er kommt oder an was er glaubt“, erklärt Reiter, der Jesus seinen „besten Freund“ nennt. „Daraus schöpfe ich schon viel Kraft. Die heutigen Zeiten sind nicht immer ganz so leicht“, schildert der dreifache Familienvater.

Lesen Sie auch:
Auf wen treffen Thomas Raffl und Co. im Viertelfinale?
„Krone“-Kolumne
Viertelfinal-Pick: Dieser Modus ist ein Irrsinn!
08.03.2026

In der Öffentlichkeit wird Reiter oft als Raubein gesehen. Ein echter Ex-Judoka eben. „Ich habe vor gar nichts Angst! Man muss die Dinge, die nicht in die richtige Richtung laufen, ansprechen. Wir leben hier ja nicht in einer Diktatur!“, wird Reiter deutlich. Nach diversen Trainerentscheidungen, Spielertransfers oder aktuell der Platz-Causa (der BSK kämpft wie berichtet um seine Heimstätte) kassierte er auch im Netz zahlreiche Negativkommentare.

Nahm im „Krone“-Gespräch kein Blatt vor dem Mund: Patrick Reiter (li.).
Nahm im „Krone“-Gespräch kein Blatt vor dem Mund: Patrick Reiter (li.).(Bild: Andreas Tröster)

„Soll ich ehrlich sein? Das interessiert mich absolut null. Jeder kann sagen, was er will. Ob ich das lese oder nicht, entscheide immer noch ich. Meistens tue ich das nicht“, will er von Gegenwind aus der Gesellschaft nichts wissen. Einen Klub in der Westliga zu führen, ist dabei wahrlich zeitintensiv.

Vollzeit-Job im Verein
“Man kann sagen, dass das eine Vollzeitstelle ist“, spricht der Unternehmer von bis zu 40 Stunden pro Woche, die er in die Bischofshofener investiert. Zu seinen Tätigkeiten zählen Spielertransfers, Sponsorensuche sowie Organisatorisches. Am Ende geht es – wie so oft im Sport – aber immer auch um das liebe Geld. Und auch daran ist Reiter beteiligt. Er spricht sogar von einem nicht unbeträchtlichen Privatanteil. „Es gibt mir einfach viel, das zu tun. Natürlich überlegt man sich das genau. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass es gut investiertes Geld ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
09.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf