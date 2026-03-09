So haben unsere deutschen Nachbarn gewählt

In Bayern ging es am Sonntag an die Wahlurnen. Nun liegen die Ergebnisse vor – inklusive Überraschungen. Gleich in zwei Gemeinden an der Grenze zu Salzburg gibt es einen neuen Bürgermeister. Und in drei Orten muss hier erst noch die Stichwahl in zwei Wochen eine Entscheidung bringen.
Ihre Bürgermeister und ihren Landesrat haben die Bayern gewählt. Dabei gibt es in zwei Salzburger Nachbargemeinden neue Ortschefs. In Laufen ist künftig Christian Burr (CSU) am Ruder, in Marktschellenberg übernimmt Ernst Michael von der Bürgerliste.
Ohne Änderung bei den Ortschefs geht es hingegen in Saaldorf-Surheim mit Andreas Buchwinkler (Junge Liste), in Freilassing mit Markus Hiebl (Unabhängig für Freilassing), in Ainring mit Martin Öttl (Freie Wähler), in Bad Reichenhall mit Christoph Lung (CSU) und in Bayrisch Gmain mit Armin Wierer (Freie Wählergemeinschaft) weiter.
In die Stichwahl müssen am 22. März Hannes Holzner (CSU) und Christian Wagner (Freie Wählergemeinschaft) in Piding. In Bischofswiesen geht es für Wolfgang Fegg (CSU) gegen Thomas Resch (Freie Wähler). In Berchtesgaden wird zwischen Alexander Resch (CSU) und Christoph Angerer (Freie Wähler) gewählt.
Der bisherige Landrat Bernhard Kern (CSU) ließ sich heuer nicht mehr aufstellen. Seine Nachfolge entscheidet sich zwischen Michael Koller (Freie Wähler) und Franz Rasp (CSU).
