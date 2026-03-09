Vorteilswelt
Hohe Brandgefahr

„Hoffe auf ein Pfandsystem für Batterien“

Salzburg
09.03.2026 14:30
Der Salzburger Recyclinghof.
Der Salzburger Recyclinghof.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Stadt Salzburg hat bei ihren Betrieben Bilanz gezogen: Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden. Während es durch das schlechte Wetter im Sommer weniger Badegäste gab, stieg die Anzahl der Eisläufer beim Eiszauber im Volksgarten. Ein Sorgenkind gibt es allerdings beim Wirtschaftshof...

„Falsch entsorgte Lithium-Batterien bereiten uns schlaflose Nächte“, erklärt Jürgen Wulff-Gegenbaur, Amtsleiter des Abfallservices der Stadt Salzburg. Wenn die Batterien im Restmüll landen, sorgen diese für große Probleme, denn die Brandgefahr ist enorm.  „Ich hoffe, dass es bald ein Pfandsystem für Batterien geben wird“, so der Amtsleiter.

Ein anderes Pfandsystem fängt bereit an zu wirken: Gesammelte Dosen und Kunststoffflaschen werden weniger. Generell ist die Menge des gesammelten Mülls im vergangenen Jahr zurückgegangen. Insgesamt produzierten die Stadt-Salzburger 78.137 Tonnen Abfall. Das entspricht 493 Kilogramm pro Einwohner. 

Neue Rutsche im Leopoldskroner Bad
Vorfreude herrscht bei Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP) wenn er an die Sommersaison denkt. „Im Leopoldskronerbad kommt eine neue Rutsche. Es wird dadurch um einiges attraktiver“, so Kreibich. Es wird sogar eine Zeitmessung geben. Die Eröffnung ist für den 8. Mai geplant. Das Aya-Bad startet schon am 17. April in die Freiluftsaison. Im vergangenen Jahr ist es wegen des schlechten Wetters zu einem Rückgang der Badegäste gegenüber 2024 gekommen.

Salzburg
09.03.2026 14:30
Salzburg

