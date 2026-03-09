„Hoffe auf ein Pfandsystem für Batterien“

Neue Rutsche im Leopoldskroner Bad

Vorfreude herrscht bei Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP) wenn er an die Sommersaison denkt. „Im Leopoldskronerbad kommt eine neue Rutsche. Es wird dadurch um einiges attraktiver“, so Kreibich. Es wird sogar eine Zeitmessung geben. Die Eröffnung ist für den 8. Mai geplant. Das Aya-Bad startet schon am 17. April in die Freiluftsaison. Im vergangenen Jahr ist es wegen des schlechten Wetters zu einem Rückgang der Badegäste gegenüber 2024 gekommen.