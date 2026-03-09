Vorteilswelt
Start im Sommer

Salzburger Kultkino bekommt neuen Chef

Salzburg
09.03.2026 11:02
Josef Kirchner übernimmt die Geschäftsführung im Das Kino.
Josef Kirchner übernimmt die Geschäftsführung im Das Kino.(Bild: Andreas Tröster, Erika Mayer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino bekommt im Sommer einen neuen Chef. Der gebürtige Tiroler Josef Kirchner, selbst schon seit 2010 im Das Kino tätig, übernimmt nach dem Abschied der langjährigen Leiterin Renate Wurm die Leitung des Hauses.

0 Kommentare

Kirchner wurde nach einer Ausschreibung als bestqualifizierter Kandidat ausgewählt. Er folgt auf Renate Wurm, die nach 35 Jahren im Kino im Sommer in den Ruhestand tritt. Sie leitete das Haus seit 2017. Kirchner war zuletzt Leiter des Mobilen Kinos. 

„Das Kino ist für viele Menschen ein besonderer Ort, und ich freue mich sehr über das Vertrauen, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen“, sagt Kirchner. Zuletzt war er auch künstlerischer Leiter des Literaturfestes Salzburg.

Salzburg
09.03.2026 11:02
Salzburg

