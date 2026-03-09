Salzburger Kultkino bekommt neuen Chef

Geisterfahrerin drehte im Tauerntunnel um
Das Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino bekommt im Sommer einen neuen Chef. Der gebürtige Tiroler Josef Kirchner, selbst schon seit 2010 im Das Kino tätig, übernimmt nach dem Abschied der langjährigen Leiterin Renate Wurm die Leitung des Hauses.
Kirchner wurde nach einer Ausschreibung als bestqualifizierter Kandidat ausgewählt. Er folgt auf Renate Wurm, die nach 35 Jahren im Kino im Sommer in den Ruhestand tritt. Sie leitete das Haus seit 2017. Kirchner war zuletzt Leiter des Mobilen Kinos.
„Das Kino ist für viele Menschen ein besonderer Ort, und ich freue mich sehr über das Vertrauen, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen“, sagt Kirchner. Zuletzt war er auch künstlerischer Leiter des Literaturfestes Salzburg.
