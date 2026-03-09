Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-ÖSV-Ass misshandelt

„Dunkle Zeit liegt hinter mir, habe es überlebt“

Wintersport
09.03.2026 07:00
Die Salzburgerin Carina Edlinger, die seit ihrem Nationenwechsel zu Tschechien nun Edlingerova ...
Die Salzburgerin Carina Edlinger, die seit ihrem Nationenwechsel zu Tschechien nun Edlingerova heißt, hat eine dunkle Zeit hinter sich. Vor vier Jahren wurde sie körperlich misshandelt.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die einstige ÖSV-Goldbank Carina Edlinger, die nun für Tschechien startet, bestätigte bei den Paralympics in Italien eine schwere körperliche Misshandlung vor den Spielen in Peking. Sie war danach 14 Wochen in Therapie. Nun gewann die Salzburgerin in Tesero eine historische Medaille.

0 Kommentare

Tobias Eberhard, Ex-Biathlet und früherer Guide von Carina Edlinger, versteht den Nationenwechsel des ehmaligen ÖSV-Medaillenhamsters zu Tschechien vergangenes Jahr immer noch nicht. Der jetzige Trainer, dessen Schützling Stefan Egger-Riedmüller im paralympischen Biathlon-Bewerb über 12,5 km Platz 14 belegte, sagte Sonntag in Tesero: „Es kam zu einem kompletten Kontaktabbruch. Sie will nichts mehr mit uns zu tun haben. Ich weiß aber keinen Grund dafür, wir alle tappen völlig im Dunkeln. Carina hatte beim ÖSV sehr gute Bedingungen.“

Lesen Sie auch:
Carina Edlinger gewann in ihrer bisherigen Karriere schon Paralympics-Gold und sechs WM-Titel.
Enttäuscht vom Verband
ÖSV-Goldhamster startet künftig für Tschechien
01.07.2025
Kein Nationenwechsel
Skiverband wehrt sich gegen Edlinger-Aussagen
01.07.2025
„Sie will zu viel“
Weltmeister hat kein Verständnis für Ski-Rebellin
04.07.2025
Ex-ÖSV-Medaillenbank:
„Nationenwechsel wird wie Verbrechen hingestellt“
12.01.2026

Sogar Staatspräsident meldete sich
Die Salzburgerin, die nun Carina Edlingerova heißt, holte derweil Samstag bei den Paralympics in Italien im Biathlon in der sehbehinderten Klasse mit Guide Alexandr Patova Silber über 7,5 km – es war Tschechiens erste Medaille seit 2010 und die erste im Biathlon überhaupt. Carina erzählt: „Das Fernsehen hat extra ein deutschsprachiges Team geschickt. Die Aufmerksamkeit ist riesig, es hat sich sogar der Staatspräsident gemeldet.“

Multipler Bandscheibenvorfall vor 2,5 Wochen
Dabei waren die Vorzeichen ungünstig gewesen. Nach dem 12,5 km-Rennen, bei dem sie sich Sonntag mit drei Fehlschüssen im letzten Schießen alle Chancen auf Edelmetall nahm, sagte Carina: „Ich hatte vor zweieinhalb Wochen einen multiplen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich konnte mich kaum rühren, brauchte Hilfe beim Anziehen.“ Daher trat die 27-Jährige bei den Paralympics mit einer dicken Halskrause an: „Es geht nicht um einen Schönheitsbewerb, sondern um einen Wettkampf. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, ich muss aber erlaubte Schmerzmittel nehmen.“

Carina Edlingerova startete nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule mit einer ...
Carina Edlingerova startete nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule mit einer dicken Halskrause.(Bild: GEPA)

„Wohne wieder in meinem alten Kinderzimmer“
Auch sonst läuft nicht alles rund: „Durch den Nationenwechsel habe ich natürlich in Österreich meine Stelle beim Zoll verloren. Finanziell ist es nicht leicht, ich bin mit 27 Jahren wieder bei meinen Eltern eingezogen, wohne in meinem alten Kinderzimmer.“

Nach Missbrauch 14 Wochen in Therapie
Und vor allem sind die Erinnerungen an die Paralympics 2022 in Peking trotz Gold im Langlauf-Sprint weiter sehr schlecht. Sie bestätigte Sonntag in Tesero in der Mixed Zone, dass es damals im Vorfeld der Spiele zu einem schweren körperlichen Missbrauch gekommen sei: „Ich war nach China 14 Wochen in Therapie. Ich habe eine sehr dunkle Zeit hinter mir. Aber ich habe es überlebt. Es ist gut, wie es ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
09.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
286.995 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.049 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
254.521 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2248 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2199 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Wintersport
Krönung in der Heimat?
„Hatte Flashbacks!“ McGrath besiegt Olympia-Trauma
Ex-ÖSV-Ass misshandelt
„Dunkle Zeit liegt hinter mir, habe es überlebt“
Skicross-Comeback
Bühne frei für die Montafoner WM-Generalprobe
Tränen und „Vonnmobil“
Vonn: „Ob ich jemals wieder Skifahren kann, …“
Tschofenig und Hörl
Stark! ÖSV-Adler triumphieren im Superteam-Bewerb

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf