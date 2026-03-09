„Dunkle Zeit liegt hinter mir, habe es überlebt“

Multipler Bandscheibenvorfall vor 2,5 Wochen

Dabei waren die Vorzeichen ungünstig gewesen. Nach dem 12,5 km-Rennen, bei dem sie sich Sonntag mit drei Fehlschüssen im letzten Schießen alle Chancen auf Edelmetall nahm, sagte Carina: „Ich hatte vor zweieinhalb Wochen einen multiplen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich konnte mich kaum rühren, brauchte Hilfe beim Anziehen.“ Daher trat die 27-Jährige bei den Paralympics mit einer dicken Halskrause an: „Es geht nicht um einen Schönheitsbewerb, sondern um einen Wettkampf. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, ich muss aber erlaubte Schmerzmittel nehmen.“