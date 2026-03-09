Markus Hinterhäuser kocht nun doch nicht mehr

Im Rahmen des Kulinarikfestivals eat&meet hätte es am Donnerstag einen besonderen Auftritt von Markus Hinterhäuser geben sollen: Der Festspielintendant war als Gastkoch angekündigt.
Gemeinsam mit Küchenchef Jürgen Buchsteiner vom Salzburger Restaurant Pan e Vin hätte Hinterhäuser den Kochlöffel für die Gäste schwingen sollen. Auf der Speisekarte wäre ein viergängiges Überraschungsmenü gestanden. Unter anderem nach Hinterhäusers eigenen Rezepten.
Jetzt kam die Absage: Der Festspielintendant ist am Donnerstag kurzfristig verhindert. Die Veranstaltung wird also ohne die Anwesenheit Hinterhäusers stattfinden.
Den 67-Jährigen plagen derzeit sowieso andere Probleme: Nimmt er das Angebot des Kuratoriums an und bleibt bis Sommer 2027 in Salzburg oder endet seine Amtszeit schon nach der kommenden Ausgabe des Festivals in diesem Sommer? Entschieden werden soll diese Frage bis zum 20. März.
