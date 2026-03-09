Vorteilswelt
FIS hat entschieden

„Ski-Fest!“ Oberösterreich erhält Weltcup-Rennen!

Oberösterreich
09.03.2026 11:28
Nach FIS-Rennen in diesem Winter steigen im nächsten auf der Zwieselalm Weltcup-Rennen.
Nach FIS-Rennen in diesem Winter steigen im nächsten auf der Zwieselalm Weltcup-Rennen.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Oberösterreichs Ski-Fans dürfen jubeln! Die FIS hat nach langen Überlegungen das Okay gegeben, dass der Damen-Weltcup nach OÖ kommt! Zwischen Weihnachten und Neujahr 2026 werden auf der Zwieselalm ein Riesentorlauf und ein Slalom ausgetragen. „Das wird ein Ski-Fest“, sagt OÖ-Verbandspräsident Klaus Kumpfmüller.

Ursprüglich hatte sich Oberösterreich nach dem Ausstieg von Lienz mit dem Hochficht als Austragungsort für die Damen-Rennen zwischen Weihnachten und Neujahr beworben gehabt. Die Pläne waren weit fortgeschritten, sogar die FIS hatte das Skigebiet bereits begutachtet und das Okay gegeben gehabt. Ehe die Bergbahnen am „Ficht“, an denen die Familie Schröcksnadel zu 50% beteiligt ist, selbst einen Rückzieher machten. Doch nun kehrt der Ski-Weltcup, der 2020 mit Herren-Rennen inklusive Heimsieg von Vincent Kriechmayr letztmals in Hinterstoder gastierte, doch nach OÖ zurück!

Kathi Liensberger und Co. kommen nach Oberösterreich
Kathi Liensberger und Co. kommen nach Oberösterreich(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Rennen am 28. und 29. Dezember
Das Land OÖ gab volle Unterstützung, nun ist es gelungen: Kathi Liensberger und Co. werden am 28. und 29. Dezember nun im Skigebiet Dachstein West in Gosau gastieren, wo ein Riesentorlauf und ein Slalom ausgetragen werden. „Die FIS hat nach einem langen Entscheidungsprozess ihr Okay gegeben. Das wird ein wahres Skifest. Die Oberösterreicher sind extrem skibegeistert“, freut sich OÖ-Verbandspräsident Klaus Kumpfmüller auf die Technikbewerbe im Salzkammergut. 

In diesem Winter stiegen die Technikrennen zwischen Weihnachten und Neujahr am Semmering, heuer ...
In diesem Winter stiegen die Technikrennen zwischen Weihnachten und Neujahr am Semmering, heuer in Gosau, 2027 wieder am Semmering.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Neuer, attraktiver Weltcup-Veranstalter“
„Wir freuen uns sehr, mit Gosau einen neuen, attraktiven Weltcup-Veranstalter präsentieren zu können und danken dem Internationalen Ski- und Snowboardverband/FIS, insbesondere CEO Urs Lehmann und Damen-Renndirektor Peter Gerdol für das entgegengebrachte Vertrauen“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer.

Vincent Kriechmayr siegte im Super-G bei den letzten Welcup-Rennen in Oberösterreich 2020 in ...
Vincent Kriechmayr siegte im Super-G bei den letzten Welcup-Rennen in Oberösterreich 2020 in Hinterstoder.(Bild: GEPA)

LH Stelzer: „Beste Bilder für unser Land“
„Das ist ein starkes Comeback für unser Bundesland als Bühne für internationalen Spitzensport. Die besten Rennläuferinnen der Welt treffen auf die beeindruckende Kulisse der Region Dachstein West. Diese Bilder sind die beste Werbung für unser Land – sportlich, leistungsstark und herzlich. Gosau und das Salzkammergut zeigen an diesem Wochenende: Hier gehören Weltklasse-Sport und Gastfreundschaft einfach zusammen“, sagt LH Thomas Stelzer und Sportlandesrat Markus Achleitner ergänzt: „Das ist eine große Chance, die Urlaubsregion Dachstein West und Oberösterreich international als sportlich-familiäre Winterdestination in die Auslage zu stellen und uns als kompetente und herzliche Gastgeber zu präsentieren. Das weltweite Schaufenster wollen wir gezielt nutzen.“

Oberösterreich
09.03.2026 11:28
