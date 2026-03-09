„Ski-Fest!“ Oberösterreich erhält Weltcup-Rennen!

LH Stelzer: „Beste Bilder für unser Land“

„Das ist ein starkes Comeback für unser Bundesland als Bühne für internationalen Spitzensport. Die besten Rennläuferinnen der Welt treffen auf die beeindruckende Kulisse der Region Dachstein West. Diese Bilder sind die beste Werbung für unser Land – sportlich, leistungsstark und herzlich. Gosau und das Salzkammergut zeigen an diesem Wochenende: Hier gehören Weltklasse-Sport und Gastfreundschaft einfach zusammen“, sagt LH Thomas Stelzer und Sportlandesrat Markus Achleitner ergänzt: „Das ist eine große Chance, die Urlaubsregion Dachstein West und Oberösterreich international als sportlich-familiäre Winterdestination in die Auslage zu stellen und uns als kompetente und herzliche Gastgeber zu präsentieren. Das weltweite Schaufenster wollen wir gezielt nutzen.“