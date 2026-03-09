„Das Ergebnis spricht für meine bisherige Arbeit“

Was sind die wichtigsten Themen, die Sie in den kommenden drei Jahren in Radstadt angehen wollen?

Ein allgemeines Thema ist das Sportzentrum. Wir werden schauen, dass wir dort Verbesserungen schrittweise umsetzen können. Der Neubau des Kindergartens läuft ja schon und soll im Sommer fertig werden. Und das Jugendzentrum wollen wir auch ausbauen.