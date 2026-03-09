„Das Ergebnis spricht für meine bisherige Arbeit“

Harald Gappmaier hat am Sonntag mit 73,86 Prozent deutlich die Bürgermeisterwahl in Radstadt gewonnen. Der neu gewählte Bürgermeister spricht im Interview mit der „Krone“ über die Gründe für seinen Sieg und seine Pläne.
„Krone“: Herr Gappmaier, mit knapp 74 Prozent war Ihr Wahlsieg recht eindeutig. Wie groß ist die Erleichterung?
Harald Gappmaier: Sie ist sehr groß. Mit so einem klaren Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe höchstens auf 70 Prozent gehofft.
Worauf führen Sie dieses klare Resultat zurück?
Ich denke, das Ergebnis spricht auch für die Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Als Vizebürgermeister und seitdem ich das Amt interimistisch übernommen habe.
Was sind die wichtigsten Themen, die Sie in den kommenden drei Jahren in Radstadt angehen wollen?
Ein allgemeines Thema ist das Sportzentrum. Wir werden schauen, dass wir dort Verbesserungen schrittweise umsetzen können. Der Neubau des Kindergartens läuft ja schon und soll im Sommer fertig werden. Und das Jugendzentrum wollen wir auch ausbauen.
Wie geht es nach dem Wahlsieg jetzt für Sie persönlich weiter?
Am Mittwochabend werde ich in der Gemeindevertretungssitzung als Bürgermeister angelobt. Meinen Zivilberuf habe ich schon sehr stark reduziert. Dass ich dort auch weiterhin noch ein paar Stunden pro Woche angestellt bleibe, wäre mein Plan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.