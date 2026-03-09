Vorteilswelt
Wahlsieger-Interview

„Das Ergebnis spricht für meine bisherige Arbeit“

Salzburg
09.03.2026 07:00
Der Radstädter Wahlsieger Harald Gappmaier im Gespräch mit der „Krone“
Der Radstädter Wahlsieger Harald Gappmaier im Gespräch mit der „Krone“(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Harald Gappmaier hat am Sonntag mit 73,86 Prozent deutlich die Bürgermeisterwahl in Radstadt gewonnen. Der neu gewählte Bürgermeister spricht im Interview mit der „Krone“ über die Gründe für seinen Sieg und seine Pläne.

„Krone“: Herr Gappmaier, mit knapp 74 Prozent war Ihr Wahlsieg recht eindeutig. Wie groß ist die Erleichterung?
Harald Gappmaier: Sie ist sehr groß. Mit so einem klaren Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe höchstens auf 70 Prozent gehofft.

Worauf führen Sie dieses klare Resultat zurück?
Ich denke, das Ergebnis spricht auch für die Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Als Vizebürgermeister und seitdem ich das Amt interimistisch übernommen habe.

Was sind die wichtigsten Themen, die Sie in den kommenden drei Jahren in Radstadt angehen wollen?
Ein allgemeines Thema ist das Sportzentrum. Wir werden schauen, dass wir dort Verbesserungen schrittweise umsetzen können. Der Neubau des Kindergartens läuft ja schon und soll im Sommer fertig werden. Und das Jugendzentrum wollen wir auch ausbauen.

Wie geht es nach dem Wahlsieg jetzt für Sie persönlich weiter?
Am Mittwochabend werde ich in der Gemeindevertretungssitzung als Bürgermeister angelobt. Meinen Zivilberuf habe ich schon sehr stark reduziert. Dass ich dort auch weiterhin noch ein paar Stunden pro Woche angestellt bleibe, wäre mein Plan.

