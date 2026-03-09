Geballte Stärke für die Zukunft der Musikszene

„NÖ Musikszene – Kreative Kompetenz“: Bei der Fortbildungsreihe der Kulturregion NÖ warten wertvolle Tipps von Profis für Musikschaffende. Ab 9. März startet das erste Modul mit Peter Pansky.
In den Genuss jeder Menge kreativer Kompetenz von heimischen Musikgrößen kommen ab heute wieder Teilnehmer der Akademie der Kulturregion NÖ. Denn bereits zum dritten Mal wartet die Fortbildungsreihe mit Know-how von Profis und Experten aus der Musikbranche auf. Bis zum 5. November dreht sich in Atzenbrugg dabei alles um die vielfachen Anforderungen einer Karriere in der „Welt der Musik zwischen Bühne und Büro“ – vom ersten Ruf über die Produktion, die richtige Präsenz und Präsentation bis hin zu Social Media, Finanzplanung, Auftritt und Professionalität.
Start ist am 9. März 2026
Los geht es mit Musikmanager und Branchenprofi Peter Pansky, der ab heute im ersten Modul erklärt, wie Musikschaffende oder Bands ihre Chancen auf Auftritte erhöhen können. Die Rückmeldungen aus den ersten beiden Durchgängen waren enorm. „Talent muss gesehen und gefördert werden, Kultur muss gelebt werden“, so Kulturregion-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.
