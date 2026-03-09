Geballte Stärke für die Zukunft der Musikszene

In den Genuss jeder Menge kreativer Kompetenz von heimischen Musikgrößen kommen ab heute wieder Teilnehmer der Akademie der Kulturregion NÖ. Denn bereits zum dritten Mal wartet die Fortbildungsreihe mit Know-how von Profis und Experten aus der Musikbranche auf. Bis zum 5. November dreht sich in Atzenbrugg dabei alles um die vielfachen Anforderungen einer Karriere in der „Welt der Musik zwischen Bühne und Büro“ – vom ersten Ruf über die Produktion, die richtige Präsenz und Präsentation bis hin zu Social Media, Finanzplanung, Auftritt und Professionalität.