Die Sicherheit liegt immer mehr in Frauenhänden

Führungsverantwortung

Weiters erfreulich: Immer mehr Kameradinnen übernehmen Führungsverantwortung. 290 Frauen sind bereits Teil von Kommanden, 24 führen ihre Feuerwehr als Kommandantin. „Es freut mich, dass immer mehr Frauen den Weg zu uns finden. Sie sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Feuerwehrwesens und leisten täglich hervorragende Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung“, so Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner.