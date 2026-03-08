Die Sicherheit liegt immer mehr in Frauenhänden

Schon 12.000 Niederösterreicherinnen sind wertvolle Stützen bei der Feuerwehr. 290 Kameradinnen nehmen bereits eine Führungsrolle ein. „Sie sind unverzichtbarer Bestandteil für die Sicherheit der Bevölkerung“, freut sich Feuerwehrchef Didi Fahrafellner.
Mut, Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft: Werte, die bei der Feuerwehr hochgehalten werden – und das längst nicht mehr nur von Männern. Anlässlich des Weltfrauentags zeigt das der Landesfeuerwehrverband mit eindrucksvollen Zahlen: Rund 12.000 Frauen engagieren sich bereits in den Feuerwehren Niederösterreichs – Tendenz steigend.
Führungsverantwortung
Weiters erfreulich: Immer mehr Kameradinnen übernehmen Führungsverantwortung. 290 Frauen sind bereits Teil von Kommanden, 24 führen ihre Feuerwehr als Kommandantin. „Es freut mich, dass immer mehr Frauen den Weg zu uns finden. Sie sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Feuerwehrwesens und leisten täglich hervorragende Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung“, so Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner.
„Eine Bereicherung“
Denn bis in die 70er-Jahre waren Frauen noch eine Seltenheit bei den Florianis. Erst gesellschaftliche Veränderungen und gezielte Öffnungsschritte der Organisation ermöglichten ab den 90ern eine stärkere Einbindung. „Heute zeigt sich deutlich, wie diese Entwicklung das Feuerwehrwesen bereichert hat“, freut sich Fahrafellner.
