Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude bei Feuerwehr

Die Sicherheit liegt immer mehr in Frauenhänden

Niederösterreich
08.03.2026 14:00
Immer mehr Kameradinnen packen nicht nur kräftig an, sie übernehmen auch große Verantwortung in ...
Immer mehr Kameradinnen packen nicht nur kräftig an, sie übernehmen auch große Verantwortung in Führungspositionen.(Bild: ING. Patrick Schiesser)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Schon 12.000 Niederösterreicherinnen sind wertvolle Stützen bei der Feuerwehr. 290 Kameradinnen nehmen bereits eine Führungsrolle ein. „Sie sind unverzichtbarer Bestandteil für die Sicherheit der Bevölkerung“, freut sich Feuerwehrchef Didi Fahrafellner.

0 Kommentare

Mut, Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft: Werte, die bei der Feuerwehr hochgehalten werden – und das längst nicht mehr nur von Männern. Anlässlich des Weltfrauentags zeigt das der Landesfeuerwehrverband mit eindrucksvollen Zahlen: Rund 12.000 Frauen engagieren sich bereits in den Feuerwehren Niederösterreichs – Tendenz steigend.

Frauen bei der Feuerwehr sind heute zum Glück keine Seltenheit mehr.
Frauen bei der Feuerwehr sind heute zum Glück keine Seltenheit mehr.(Bild: ING. Patrick Schiesser)

Führungsverantwortung
Weiters erfreulich: Immer mehr Kameradinnen übernehmen Führungsverantwortung. 290 Frauen sind bereits Teil von Kommanden, 24 führen ihre Feuerwehr als Kommandantin. „Es freut mich, dass immer mehr Frauen den Weg zu uns finden. Sie sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Feuerwehrwesens und leisten täglich hervorragende Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung“, so Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner.

„Eine Bereicherung“
Denn bis in die 70er-Jahre waren Frauen noch eine Seltenheit bei den Florianis. Erst gesellschaftliche Veränderungen und gezielte Öffnungsschritte der Organisation ermöglichten ab den 90ern eine stärkere Einbindung. „Heute zeigt sich deutlich, wie diese Entwicklung das Feuerwehrwesen bereichert hat“, freut sich Fahrafellner. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf