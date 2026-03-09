Von Vorarlberg bis an die Spitze des Küniglbergs

Legendäres Interview mit Otto Waalkes

1995 kam Thurnher zur „ZiB 2“, wo sie zwölf Jahre lang bleiben, aber bereits 1997 ein legendäres Interview mit dem deutschen Comedian Otto Waalkes führen sollte. „Guten Abend, Frau Turnschuh“, begrüßte sie der Ostfriese, ließ sie kaum zu Wort kommen, umarmte sie und versteckte sich abschließend unter dem Tisch. Obwohl es eine „ernst zu nehmende politische Sendung“ sei, wie sie mehrfach betonte, musste Thurnher lachen. Und der anarchische Fernsehmoment begleitet sie weiterhin: Kaum jemand, der sie nicht darauf anspricht, erklärte sie einmal.