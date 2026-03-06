Emergency landing prevented
Woman on return flight suddenly loses consciousness
A brief moment of shock on board a return flight to Austria: a civilian suddenly lost consciousness during the journey and had to be given medical attention by the Jagdkommando emergency services.
A total of 416 people were brought safely to Vienna on two special Austrian Airlines flights from Muscat and Riyadh. The operation was supported by the Federal Ministry for European and International Affairs and the Austrian Armed Forces' Jagdkommando. Specially trained personnel were on board both flights, including doctors, emergency paramedics, and registered nurses.
Woman suddenly lost consciousness
During the flight, the condition of one passenger deteriorated dramatically. According to reports, the woman was extremely dehydrated, suffered from severe circulatory failure, and eventually lost consciousness. She was unresponsive and her condition was considered critical.
A doctor and a paramedic from the Jagdkommando intervened immediately. Thanks to the rapid medical care, the woman was stabilized. Thanks to the quick action, a possible emergency landing was avoided.
416 people back in Austria
In Vienna, the rescued passenger was finally able to leave the aircraft unaided. Despite the incident, the repatriation operation was successful – 416 people arrived back in Austria safely.
