Vor Mailänder Derby:

„Am liebsten würden wir ewig im Meazza bleiben“

Fußball International
07.03.2026 12:30
Im 246. Mailänder Derby kann Inter gegen Milan den Meistertitel so gut wie fixieren
Im 246. Mailänder Derby kann Inter gegen Milan den Meistertitel so gut wie fixieren(Bild: AFP)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Am Sonntag prallen in der italienischen Serie A der AC Milan und Inter zum 246. Mailänder Derby aufeinander.  Inter liegt als Tabellenführer zehn Punkte vor dem schärfsten Verfolger Milan, stünde mit einem Derbysieg zehn Runden vor Schluss wohl endgültig als Meister fest. Live vor Ort fiebern auch die beiden österreichischen Fanclubs mit. 

Binnen Minuten war der morgige Klassiker trotz Ticketpreisen von bis zu 200 Euro ausverkauft, 75.000 Zuschauer sorgen für Rekorderlöse von 5,9 Millionen Euro. Mittendrin im Meazza-Stadion Abordnungen der österreichischen Fanklubs AC Milan Club Vienna und Inter Club Austria.

