„Am liebsten würden wir ewig im Meazza bleiben“

Am Sonntag prallen in der italienischen Serie A der AC Milan und Inter zum 246. Mailänder Derby aufeinander. Inter liegt als Tabellenführer zehn Punkte vor dem schärfsten Verfolger Milan, stünde mit einem Derbysieg zehn Runden vor Schluss wohl endgültig als Meister fest. Live vor Ort fiebern auch die beiden österreichischen Fanclubs mit.