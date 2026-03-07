„Am liebsten würden wir ewig im Meazza bleiben“

LIVE: Haaser im Ziel und es leuchtet grün auf
Am Sonntag prallen in der italienischen Serie A der AC Milan und Inter zum 246. Mailänder Derby aufeinander. Inter liegt als Tabellenführer zehn Punkte vor dem schärfsten Verfolger Milan, stünde mit einem Derbysieg zehn Runden vor Schluss wohl endgültig als Meister fest. Live vor Ort fiebern auch die beiden österreichischen Fanclubs mit.
Binnen Minuten war der morgige Klassiker trotz Ticketpreisen von bis zu 200 Euro ausverkauft, 75.000 Zuschauer sorgen für Rekorderlöse von 5,9 Millionen Euro. Mittendrin im Meazza-Stadion Abordnungen der österreichischen Fanklubs AC Milan Club Vienna und Inter Club Austria.
