155 Guides lenken Touristen-Ströme durchs Land

Touristen sensibilisieren

Vor allem aber sieht Jonasch-Preyer die Fremdenführer als „Lenker der Gästeströme“, etwa in überlaufenen Regionen wie der Wachau: „Wir sind Schnittstelle zwischen Gästen und Einheimischen.“ Da gehe es insbesondere darum, die Touristen schon vor der Tour für ein respektvolles Verhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung zu sensibilisieren, weiß die Expertin.