Fremdenführer in NÖ

155 Guides lenken Touristen-Ströme durchs Land

Niederösterreich
07.03.2026 16:00
Elisabeth Jonasch-Preyer und ihre Kollegen bringen Gästen die Sehenswürdigkeiten ...
Elisabeth Jonasch-Preyer und ihre Kollegen bringen Gästen die Sehenswürdigkeiten Niederösterreichs näher.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Kraus foto-kraus.at, Patrick Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Fremdenführer sorgen dafür, dass die Touren der Gäste in geordneten Bahnen verlaufen – auch in so überlaufenen Regionen wie der Wachau. Sie sind das Bindeglied zwischen Touristen und Einheimischen.

0 Kommentare

Individuelle Touren, fundierte Inhalte, Einblicke in die Besonderheiten des Landes – das erwarten sich Touristen von Fremdenführern. „Und genau da liegen unsere Stärken“, sagt Elisabeth Jonasch-Preyer. Sie vertritt die 155 professionellen Fremdenführer Niederösterreichs in der Wirtschaftskammer.

Regionale Geheimtipps
Für heuer erwartet sie eine gute Reisesaison in Niederösterreich mit stabiler Nachfrage. Wobei die Aufgaben der Guides vielfältig sind – sie reichen von Kulinarik-Angeboten bis zu regionalen Geheimtipps abseits der klassischen Routen: „Die meisten Gäste wünschen sich persönliche Erlebnisse“, erklärt Jonasch-Preyer.

Touristen sensibilisieren
Vor allem aber sieht Jonasch-Preyer die Fremdenführer als „Lenker der Gästeströme“, etwa in überlaufenen Regionen wie der Wachau: „Wir sind Schnittstelle zwischen Gästen und Einheimischen.“ Da gehe es insbesondere darum, die Touristen schon vor der Tour für ein respektvolles Verhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung zu sensibilisieren, weiß die Expertin.

Niederösterreich
07.03.2026 16:00
