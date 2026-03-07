155 Guides lenken Touristen-Ströme durchs Land

Fremdenführer sorgen dafür, dass die Touren der Gäste in geordneten Bahnen verlaufen – auch in so überlaufenen Regionen wie der Wachau. Sie sind das Bindeglied zwischen Touristen und Einheimischen.
Individuelle Touren, fundierte Inhalte, Einblicke in die Besonderheiten des Landes – das erwarten sich Touristen von Fremdenführern. „Und genau da liegen unsere Stärken“, sagt Elisabeth Jonasch-Preyer. Sie vertritt die 155 professionellen Fremdenführer Niederösterreichs in der Wirtschaftskammer.
Regionale Geheimtipps
Für heuer erwartet sie eine gute Reisesaison in Niederösterreich mit stabiler Nachfrage. Wobei die Aufgaben der Guides vielfältig sind – sie reichen von Kulinarik-Angeboten bis zu regionalen Geheimtipps abseits der klassischen Routen: „Die meisten Gäste wünschen sich persönliche Erlebnisse“, erklärt Jonasch-Preyer.
Touristen sensibilisieren
Vor allem aber sieht Jonasch-Preyer die Fremdenführer als „Lenker der Gästeströme“, etwa in überlaufenen Regionen wie der Wachau: „Wir sind Schnittstelle zwischen Gästen und Einheimischen.“ Da gehe es insbesondere darum, die Touristen schon vor der Tour für ein respektvolles Verhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung zu sensibilisieren, weiß die Expertin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.