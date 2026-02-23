Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!

„Ich sage ja immer, dass alles im Leben einen Sinn hat!“

So sehr, dass es zu einem Absterben kommen kann, was dann eine Amputation erforderlich machen würde, um das Leben des Patientin bzw. der Patientin zu retten – wenn nicht rechtzeitig anderweitig eingegriffen wird. Dabei war gar nicht eingeplant gewesen, dass Dr. Hackett – Haus-und-Hof-Orthopäde von Vonn – in Italien an der Seite der US-Ski-Legende sein würde. Nur weil sie sich eine Woche vor dem Olympia-Start das Kreuzband gerissen hatte, sei der Arzt zu ihr und ihrem Team gestoßen. „Ich sage ja immer, dass alles im Leben einen Sinn hat: Denn wenn ich mir bei diesem Unfall nicht das Kreuzband gerissen hätte, wäre Tom nicht da gewesen und hätte mein Bein nicht retten können.“