Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!

Nicht dass ihr schwerer Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo nicht ohnehin schon dramatisch genug gewesen wäre, lässt Lindsey Vonn nun mit einem brisanten „Geständnis“ aufhorchen! Über die bereits bekannten Frakturen in ihrem Bein hinaus, habe sich auch ein sogenanntes Kompartmentsyndrom entwickelt – ohne das entschiedene Eingreifen ihrer Ärzte hätte womöglich ein Teil ihres Beines amputiert werden müssen ...
Wie Vonn in einem Instagram-Video erklärt, sei sie aktuell immerhin endlich nicht mehr in einem Krankenhaus ans Bett gefesselt, „beinahe komplett bewegungsunfähig“. Es gehe ihr inzwischen gut genug, um in einem Hotel zu wohnen, „es ist zwar nicht daheim, aber es ist ein großer Schritt dahin für mich“. Ein Schritt, den sie mit zwei Beinen machen kann – was sie ihrem Arzt Tom Hackett verdankt, wie Vonn überzeugt ist. „Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet! Er verhinderte eine Amputation, indem er eine Fasziotomie durchgeführt hat. Dabei hat er mein Bein an beiden Seiten aufgeschnitten, sozusagen filetiert, damit es atmen kann.“
„Im Grunde war alles in Stücke gerissen!“
Denn bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt hatte Vonn – wie teilwese bereits bekannt – einen komplizierten Schienbeinbruch erlitten, zudem Brüche von Wadenbein- und Schienbeinkopf. „Im Grunde war alles in Stücke gerissen“, so Vonn, die während ihrer Erzählungen zu ihrem körperlichen Zustand immer wieder mit den Tränen zu ringen scheint. Letztlich sei es zu dem Kompartmentsyndrom gekommen, das entsteht, wenn ein Bereich des Körpers – in ihrem Fall eben der Unterschenkel – derart stark verletzt wird, dass es zu Schwellungen und Blutungen kommt und Nerven, Muskeln oder Sehnen durch den steigenden Druck immer mehr beeinträchtigt werden.
„Ich sage ja immer, dass alles im Leben einen Sinn hat!“
So sehr, dass es zu einem Absterben kommen kann, was dann eine Amputation erforderlich machen würde, um das Leben des Patientin bzw. der Patientin zu retten – wenn nicht rechtzeitig anderweitig eingegriffen wird. Dabei war gar nicht eingeplant gewesen, dass Dr. Hackett – Haus-und-Hof-Orthopäde von Vonn – in Italien an der Seite der US-Ski-Legende sein würde. Nur weil sie sich eine Woche vor dem Olympia-Start das Kreuzband gerissen hatte, sei der Arzt zu ihr und ihrem Team gestoßen. „Ich sage ja immer, dass alles im Leben einen Sinn hat: Denn wenn ich mir bei diesem Unfall nicht das Kreuzband gerissen hätte, wäre Tom nicht da gewesen und hätte mein Bein nicht retten können.“
„... weil ich mir auch noch rechten Knöchel gebrochen habe!“
Ungeachtet ihrer Hervorhebung von Dr. Hackett bedankte sich Vonn beim gesamten medizinischen Personal in Italien und daheim in Colorado, allen, die ihr nach ihrem Unfall geholfen hätten. Sie werde aber noch einiges an Genesungszeit benötigen und „noch eine Weile im Rollstuhl sitzen müssen – weil ich mir auch noch den rechten Knöchel gebrochen habe …“ Sie hofft, bald wenigstens auf Krücken wieder einigermaßen mobil zu sein. „Ich werde aber sofort mit der Reha beginnen und sehen, was ich schaffen kann.“
