Online-Betrug

Flachgauerin verliert fünfstelligen Betrag

Salzburg
12.03.2026 15:46
Mehrere Überweisungen tätigte die Frau (Symbolbild).
Mehrere Überweisungen tätigte die Frau (Symbolbild).
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine 79-jährige Frau hat online einen mittleren fünfstelligen Betrag verloren. Onlinebetrüger gaben vor, in einem Kriegsgebiet auf einer Friedensmission zu sein und forderten immer wieder Geld von ihr. 

Zwischen Dezember und Anfang März forderten der oder die unbekannten Täter immer wieder Geldbeträge auf einer Social Media Plattform für eine angebliche Rückreise nach Österreich.

Die Flachgauerin überwies mehrmals Geldbeträge auf verschiedene Konten in Österreich, Deutschland und Frankreich. Die Frau kam irgendwann darauf, dass es sich um Betrug handelt und erstattete Anzeige. 

Salzburg
12.03.2026 15:46
Salzburg

