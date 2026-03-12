Bei Eisbullen ist es für Panik noch zu früh

“Disziplinierter sein“

Fakt ist aber auch, dass die Südtiroler ganz genau wissen, wie sie die Bulls zu bespielen haben, das haben sie in dieser Spielzeit des Öfteren bewiesen. „Bei uns geht es viel darum, dass wir ruhig und unserem Spiel treu bleiben, wir müssen einfach disziplinierter sein“, weiß Lucas Thaler. Im Lager der Mozartstädter sollte aber (noch) keine Panik ausbrechen. Unnötige Strafen kombiniert mit schwächelnder Defensive und harmloser Offensive sind aber eine schlechte Kombination, um gegen hochmotivierte „Wölfe“ bestehen zu können.