Heute im Pustertal

Bei Eisbullen ist es für Panik noch zu früh

Salzburg
12.03.2026 15:30
Die Eisbullen bleiben trotz Rückstand in der Serie ruhig.
Die Eisbullen bleiben trotz Rückstand in der Serie ruhig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Für die Eisbullen geht es heute am Abend im zweiten Viertelfinale in Pustertal weiter. Nach der 2:3-Heimschlappe am Dienstag stehen die Salzburger schon etwas unter Druck. Von Panik sei im Lager des Eishockey-Serienmeisters aber keine Spur. 

„Wir haben uns viel mehr von uns selbst erwartet. Wir haben gedacht, dass wir den Druck konstant aufbauen und viel mehr Scheiben zum Tor bringen“, erklärte Eisbulle Niki Kraus nach der Heimpleite gegen Pustertal.

Der Serienmeister startete zwar gut ins Auftaktspiel der ICE Hockey League-Viertelfinalserie, ließ dann aber über weite Strecken Play-off-Hockey und sein eigenes Spiel vermissen. „Wir haben unseren Rhythmus verloren und konnten keinen Druck mehr erzeugen“, resümierte Trainer Manny Viveiros.

Lesen Sie auch:
Lange Gesichter bei den Eisbullen nach der Auftakt-Pleite gegen Pustertal.
Auftaktpleite!
„Blöder Fehler“ und Strafen kosteten Serienführung
10.03.2026

„Es war nur ein Spiel, die Serie ist noch lang“, hörte man mehrere Akteure der Salzburger sagen. Aus diesem einen Spiel müssen aber schnell die richtigen Lehren gezogen werden. Denn heute (19.15) steht im Pustertal bereits das zweite Spiel der Serie an. „Es ist nichts komplett Neues, wir wissen, was wir zu tun haben. In Bruneck wird es besser laufen“, bleibt der Coach zuversichtlich.

“Disziplinierter sein“
Fakt ist aber auch, dass die Südtiroler ganz genau wissen, wie sie die Bulls zu bespielen haben, das haben sie in dieser Spielzeit des Öfteren bewiesen. „Bei uns geht es viel darum, dass wir ruhig und unserem Spiel treu bleiben, wir müssen einfach disziplinierter sein“, weiß Lucas Thaler. Im Lager der Mozartstädter sollte aber (noch) keine Panik ausbrechen. Unnötige Strafen kombiniert mit schwächelnder Defensive und harmloser Offensive sind aber eine schlechte Kombination, um gegen hochmotivierte „Wölfe“ bestehen zu können.

+1
Fotos

Sieg für RB Juniors
Zum Auftakt der Alps Hockey League Play-offs, siegten die RB Juniors am Mittwochabend zuhause gegen Gröden mit 3:2. Zell gastiert heute zu Spiel zwei bei Wipptal.

Salzburg
12.03.2026 15:30
Salzburg

