Niederländer randaliert in Pinzgauer Geschäft

In einem Einzelhandelskaufhaus in Hinterglemm randalierte ein 27-jähriger Niederländer am Mittwochabend. Er beschädigte dabei nicht nur Gegenstände, sondern verletzte auch zwei Angestellte des Ladens. Das brachte ihm mehrere Anzeigen ein.
Bis die Polizei eintraf, wurde der Randalierer von Passanten angehalten. Doch er ließ nicht von den Schlägen ab: Noch als die Polizisten den Mann festgenommen hatten, wehrte er sich gegen die Beamten und verletzte einen Polizisten. Zudem bedrohte der Niederländer die Polizisten „gefährlich“, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.
Der Niederländer wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum Salzburg verbracht. Er wird wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.