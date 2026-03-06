Vorteilswelt
Lager geplündert

Neuer Energy-Drink lockte Diebe an: 5000 Dosen weg

Niederösterreich
06.03.2026 18:50
Wolfgang Scheifinger (li.) und Hans L. Kailer suchen Energy-Drink-Diebe
Wolfgang Scheifinger (li.) und Hans L. Kailer suchen Energy-Drink-Diebe(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Ein Kampfsport-Experte und ein Business-Stratege wollen von Niederösterreich aus mit einem Power-Getränk international durchstarten. Doch Kriminelle knackten jetzt die Lagerhalle.

Von Wiener Neustadt aus wollen der zweifache Jiu Jitsu-Europameister Wolfgang Scheifinger und sein Kompagnon Hans Ludwig Kailer jetzt herkömmlichen Energy-Drinks Konkurrenz machen – mit „Hajime Energy“, einem kraftspendenden Getränk ganz ohne Zuckerbombe.

Einbruch in Lagerhalle
Allerdings: Der Erfolgskurs der beiden aus Blumau im Bezirk Baden stammenden Geschäftspartner wurde kurzfristig gestoppt. Unbekannte Täter drangen in die Lagerhalle ein und machten sich mit 5000 Dosen „Hajime Energy“ aus dem Staub. Doch das Duo will sich davon nicht unterkriegen lassen: „Wir setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung, wo unser Drink eventuell aufgetaucht ist.“ So hofft man, dass die Einbrecher doch noch ausgeforscht werden.

Die Idee zum neuen Drink entstand in Scheifinger Kampfsportschulen.
Die Idee zum neuen Drink entstand in Scheifinger Kampfsportschulen.(Bild: Reinhard Judt)

An Rezeptur gefeilt
Immerhin haben Scheifinger und Kailer viel Arbeit und Hirnschmalz in das Produkt gesteckt. „In meinen Kampfsportschulen habe ich Bedarf an einem erfrischendes Getränk, das ohne viel Zucker den Kreislauf anregt, geortet“, erklärt Jiu Jitsu-Profi Scheifinger. In Kailer, der Erfahrung mit Energy-Produken hat, fand er einen geeigneten Partner. Mit einer Getränkegruppe in OÖ wurde an der Rezeptur gefeilt – mit Stevia als Zuckerersatz, Guarana, Lotosblüte und Nashi-Birne. Der Name stammt aus dem Kampfsport: „Hajime“ bedeutet erster Schritt.

Erste Schritte
Den haben die Energy-Drink-Erfinder jedenfalls schon gemacht. Ihr Produkt ist in den Bezirken Baden und Wiener Neustadt bereits in Supermarktregalen zu finden.  Für die ersten Schritte in die große, weite Welt zählt Scheifinger auf sein internationales Jiu-Jitsu-Sportlernetzwerk, das sich von Deutschland über Belgien bis Frankreich, Spanien und sogar Nordamerika erstreckt.

Niederösterreich
06.03.2026 18:50
Niederösterreich

