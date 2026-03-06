Neuer Energy-Drink lockte Diebe an: 5000 Dosen weg

An Rezeptur gefeilt

Immerhin haben Scheifinger und Kailer viel Arbeit und Hirnschmalz in das Produkt gesteckt. „In meinen Kampfsportschulen habe ich Bedarf an einem erfrischendes Getränk, das ohne viel Zucker den Kreislauf anregt, geortet“, erklärt Jiu Jitsu-Profi Scheifinger. In Kailer, der Erfahrung mit Energy-Produken hat, fand er einen geeigneten Partner. Mit einer Getränkegruppe in OÖ wurde an der Rezeptur gefeilt – mit Stevia als Zuckerersatz, Guarana, Lotosblüte und Nashi-Birne. Der Name stammt aus dem Kampfsport: „Hajime“ bedeutet erster Schritt.