Neuer Energy-Drink lockte Diebe an: 5000 Dosen weg

Ein Kampfsport-Experte und ein Business-Stratege wollen von Niederösterreich aus mit einem Power-Getränk international durchstarten. Doch Kriminelle knackten jetzt die Lagerhalle.
Von Wiener Neustadt aus wollen der zweifache Jiu Jitsu-Europameister Wolfgang Scheifinger und sein Kompagnon Hans Ludwig Kailer jetzt herkömmlichen Energy-Drinks Konkurrenz machen – mit „Hajime Energy“, einem kraftspendenden Getränk ganz ohne Zuckerbombe.
Einbruch in Lagerhalle
Allerdings: Der Erfolgskurs der beiden aus Blumau im Bezirk Baden stammenden Geschäftspartner wurde kurzfristig gestoppt. Unbekannte Täter drangen in die Lagerhalle ein und machten sich mit 5000 Dosen „Hajime Energy“ aus dem Staub. Doch das Duo will sich davon nicht unterkriegen lassen: „Wir setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung, wo unser Drink eventuell aufgetaucht ist.“ So hofft man, dass die Einbrecher doch noch ausgeforscht werden.
An Rezeptur gefeilt
Immerhin haben Scheifinger und Kailer viel Arbeit und Hirnschmalz in das Produkt gesteckt. „In meinen Kampfsportschulen habe ich Bedarf an einem erfrischendes Getränk, das ohne viel Zucker den Kreislauf anregt, geortet“, erklärt Jiu Jitsu-Profi Scheifinger. In Kailer, der Erfahrung mit Energy-Produken hat, fand er einen geeigneten Partner. Mit einer Getränkegruppe in OÖ wurde an der Rezeptur gefeilt – mit Stevia als Zuckerersatz, Guarana, Lotosblüte und Nashi-Birne. Der Name stammt aus dem Kampfsport: „Hajime“ bedeutet erster Schritt.
Erste Schritte
Den haben die Energy-Drink-Erfinder jedenfalls schon gemacht. Ihr Produkt ist in den Bezirken Baden und Wiener Neustadt bereits in Supermarktregalen zu finden. Für die ersten Schritte in die große, weite Welt zählt Scheifinger auf sein internationales Jiu-Jitsu-Sportlernetzwerk, das sich von Deutschland über Belgien bis Frankreich, Spanien und sogar Nordamerika erstreckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.