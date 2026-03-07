Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und es gibt Baby-Alarm

WAC-Ass: „Kühbauer ist für mich der beste Trainer“

Kärnten
07.03.2026 08:57
Zukic (re.) & Baumgartner (li.) mit „Küh“ in der historischen Cup-Nacht.
Zukic (re.) & Baumgartner (li.) mit „Küh“ in der historischen Cup-Nacht.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der WAC trifft am Sonntag beim LASK erstmals auf den ehemaligen Erfolgstrainer Didi Kühbauer. Mittelfeld-Ass Zukic schwärmt von „Don Didi“. Und: Bei den „Wölfen“ herrscht Baby-Alarm – wodurch ein Leistungsträger in Linz sogar fehlen könnte. Zudem ist die Spielgenehmigung für einen Neuzugang eingelangt!  

0 Kommentare

Von Sommer 2023 bis Juli 2024 war Didi Kühbauer vereinslos gewesen. Bis WAC-Präsident Dietmar Riegler ihm da wieder die Chance gab, den Trainer zum zweiten Mal (nach 2013 bis 2015) nach Wolfsberg lotste.

Lesen Sie auch:
Peter Pacult musste nach fünf Spielen beim WAC im Herbst wieder gehen.
Krone Plus Logo
Ex-Trainer verärgert
Peter Pacult zu WAC-Krise: „Fühle mich verarscht!“
22.02.2026

Furioser Erfolgslauf
Und der Burgenländer zahlte das Vertrauen zunächst in grandioser Manier zurück: mit dem historischen ÖFB-Cup-Sieg und dem Fast-Meistertitel in der vergangenen Saison. Es war alles wie in einem Märchen – bis dann Anfang Oktober des vergangenen Jahres Kühbauer seine Sachen packte, zum LASK zurückkehrte. Welchen „Don Didi“ mit einem unnachahmlichen Erfolgslauf von Rang zehn auf Platz drei katapultierte, in seinen 14 Partien zehn Siege feierte, nur eine Niederlage erlitt.

Während der WAC mit den Nachfolgern Peter Pacult und Ismail Atalan seitdem auf nur neun Pünktchen kam. . .

Lass dich drücken! Zukic und Kühbauer halten noch Kontakt.
Lass dich drücken! Zukic und Kühbauer halten noch Kontakt.(Bild: Florian Pessentheiner)

Zukic schwärmt
Obwohl man in Wolfsberg freilich schwerst enttäuscht vom plötzlichen Abgang Didis war, zollen ihm seine Ex-Spieler nach wie vor ganz viel Respekt. Allen voran: Dejan Zukic, der vor dem Duell am Sonntag beim LASK, dem ersten Aufeinandertreffen mit Kühbauer, sogar zu schwärmen beginnt.

Zitat Icon

Für mich ist Kühbauer der beste Trainer – man braucht sich ja nur meine Statistiken unter ihm anzusehen!

Dejan Zukic

„Verdanke ihm viel!“
Der Mittelfeldchef der „Wölfe“ machte in der „Küh“-Amtszeit zehn Tore und acht Assists. „Unter ihm bin ich als Fußballer und als Mensch gewachsen – ich verdanke Kühbauer sehr viel“, betont Zukic. „Das zwischen uns war wirklich speziell – wir mussten uns nur ansehen und wussten schon, was der andere denkt. Ich kann das Match am Sonntag kaum erwarten!“

Als einer der wenigen „Wölfe“ hält er noch Kontakt zu seinem Ex-Chef. „Klar, wir hören uns immer wieder mal. Für mich ist er der beste Trainer – man braucht sich ja nur meine Statistiken unter ihm anzusehen!“, so der Serbe.

„Der geborene Sieger“
Dass Kühbauer den LASK aus der Krise hievte, überrascht den 24-Jährigen daher nicht. „Er ist der geborene Sieger, hat eine unglaubliche Mentalität!“, sagt Zukic.

Kühbauer mit seinem Ex-Kapitän Baumgartner
Kühbauer mit seinem Ex-Kapitän Baumgartner(Bild: Florian Pessentheiner)

„Irrsinnig gutes Gespür für Menschen“
WAC-Kapitän Dominik Baumgartner sieht es ähnlich: „Kühbauer versteht nicht nur viel von Fußball, sondern auch, was eine Mannschaft braucht – er hat ein irrsinnig gutes Gespür für Menschen. Klar war sein Abgang nach der so erfolgreichen Saison nicht das Beste für uns!“

Wimmer & seine Pia erwarten jetzt Zuwachs.
Wimmer & seine Pia erwarten jetzt Zuwachs.(Bild: Florian Pessentheiner)

Wimmer könnte gegen den LASK fehlen
Sonst? Nico Wimmer und sein Herzblatt Pia erwarten demnächst ein Baby – der Abwehrhüne fehlte Freitag im Training und wackelt auch fürs Duell in Linz! Was Coach Atalan in der Defensive (Diabate fehlt ja bereits rotgesperrt!) Sorgen bereitet – der 21-jährige Tobias Gruber steht aber Gewehr bei Fuß.

Spielgenehmigung ist da
Spielberechtigt ist dafür ab sofort jedenfalls der serbische Linksverteidiger-Neuzugang David Djuric.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
07.03.2026 08:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.041 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.784 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
236.983 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2186 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2066 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1520 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Kärnten
Und es gibt Baby-Alarm
WAC-Ass: „Kühbauer ist für mich der beste Trainer“
Krone Plus Logo
Teure Kleinkindkarten
Auf Kinderpisten werden Eltern zur Kasse gebeten
Schwere Unfälle
Betrunkene Frauen kamen mit Autos von Straßen ab
Krone Plus Logo
Kritik am ganzen Team
ÖSV-Ass spricht offen über geplantes Karriereende
Krone Plus Logo
Betrug aufgedeckt
Unterschrift von „Mr. Ferrari“ perfekt gefälscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf