WAC-Ass: „Kühbauer ist für mich der beste Trainer“

Furioser Erfolgslauf

Und der Burgenländer zahlte das Vertrauen zunächst in grandioser Manier zurück: mit dem historischen ÖFB-Cup-Sieg und dem Fast-Meistertitel in der vergangenen Saison. Es war alles wie in einem Märchen – bis dann Anfang Oktober des vergangenen Jahres Kühbauer seine Sachen packte, zum LASK zurückkehrte. Welchen „Don Didi“ mit einem unnachahmlichen Erfolgslauf von Rang zehn auf Platz drei katapultierte, in seinen 14 Partien zehn Siege feierte, nur eine Niederlage erlitt.