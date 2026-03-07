WAC-Ass: „Kühbauer ist für mich der beste Trainer“

Der WAC trifft am Sonntag beim LASK erstmals auf den ehemaligen Erfolgstrainer Didi Kühbauer. Mittelfeld-Ass Zukic schwärmt von „Don Didi“. Und: Bei den „Wölfen“ herrscht Baby-Alarm – wodurch ein Leistungsträger in Linz sogar fehlen könnte. Zudem ist die Spielgenehmigung für einen Neuzugang eingelangt!
Von Sommer 2023 bis Juli 2024 war Didi Kühbauer vereinslos gewesen. Bis WAC-Präsident Dietmar Riegler ihm da wieder die Chance gab, den Trainer zum zweiten Mal (nach 2013 bis 2015) nach Wolfsberg lotste.
Furioser Erfolgslauf
Und der Burgenländer zahlte das Vertrauen zunächst in grandioser Manier zurück: mit dem historischen ÖFB-Cup-Sieg und dem Fast-Meistertitel in der vergangenen Saison. Es war alles wie in einem Märchen – bis dann Anfang Oktober des vergangenen Jahres Kühbauer seine Sachen packte, zum LASK zurückkehrte. Welchen „Don Didi“ mit einem unnachahmlichen Erfolgslauf von Rang zehn auf Platz drei katapultierte, in seinen 14 Partien zehn Siege feierte, nur eine Niederlage erlitt.
Während der WAC mit den Nachfolgern Peter Pacult und Ismail Atalan seitdem auf nur neun Pünktchen kam. . .
Zukic schwärmt
Obwohl man in Wolfsberg freilich schwerst enttäuscht vom plötzlichen Abgang Didis war, zollen ihm seine Ex-Spieler nach wie vor ganz viel Respekt. Allen voran: Dejan Zukic, der vor dem Duell am Sonntag beim LASK, dem ersten Aufeinandertreffen mit Kühbauer, sogar zu schwärmen beginnt.
Für mich ist Kühbauer der beste Trainer – man braucht sich ja nur meine Statistiken unter ihm anzusehen!
Dejan Zukic
„Verdanke ihm viel!“
Der Mittelfeldchef der „Wölfe“ machte in der „Küh“-Amtszeit zehn Tore und acht Assists. „Unter ihm bin ich als Fußballer und als Mensch gewachsen – ich verdanke Kühbauer sehr viel“, betont Zukic. „Das zwischen uns war wirklich speziell – wir mussten uns nur ansehen und wussten schon, was der andere denkt. Ich kann das Match am Sonntag kaum erwarten!“
Als einer der wenigen „Wölfe“ hält er noch Kontakt zu seinem Ex-Chef. „Klar, wir hören uns immer wieder mal. Für mich ist er der beste Trainer – man braucht sich ja nur meine Statistiken unter ihm anzusehen!“, so der Serbe.
„Der geborene Sieger“
Dass Kühbauer den LASK aus der Krise hievte, überrascht den 24-Jährigen daher nicht. „Er ist der geborene Sieger, hat eine unglaubliche Mentalität!“, sagt Zukic.
„Irrsinnig gutes Gespür für Menschen“
WAC-Kapitän Dominik Baumgartner sieht es ähnlich: „Kühbauer versteht nicht nur viel von Fußball, sondern auch, was eine Mannschaft braucht – er hat ein irrsinnig gutes Gespür für Menschen. Klar war sein Abgang nach der so erfolgreichen Saison nicht das Beste für uns!“
Wimmer könnte gegen den LASK fehlen
Sonst? Nico Wimmer und sein Herzblatt Pia erwarten demnächst ein Baby – der Abwehrhüne fehlte Freitag im Training und wackelt auch fürs Duell in Linz! Was Coach Atalan in der Defensive (Diabate fehlt ja bereits rotgesperrt!) Sorgen bereitet – der 21-jährige Tobias Gruber steht aber Gewehr bei Fuß.
Spielgenehmigung ist da
Spielberechtigt ist dafür ab sofort jedenfalls der serbische Linksverteidiger-Neuzugang David Djuric.
