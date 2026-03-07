Neuer gibt Comeback – und muss gleich wieder raus

Wieder Sorge um Manuel Neuer! Der Bayern-Goalie gab am Samstag nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback – und ging zur Halbzeit gleich wieder hinaus.
„Was ist bloß mit Neuer los?“, titelt die „Bild“ noch in der Nacht. Und scheint damit einen Nerv zu treffen. Auch auf Social Media und in Fan-Foren wird intensiv diskutiert. Wie schlimm ist‘s? Macht Neuers Körper wirklich noch mit?
Die Wade
Die Fakten: Neuer hatte zuletzt zwei Wochen pausiert. Wadenprobleme. Für Samstag meldete er sich wieder fit, stand in der Partie gegen Mönchengladbach auch in der Startelf. Bayern zeigte sich souverän, gewann 4:1. Allerdings nur eine Halbzeit lang mit Neuer. Denn dieser blieb in der Halbzeit in der Kabine. Schon wieder verletzt. Youngster Jonas Urbig kam in die Partie. Ein 22-Jähriger für einen 39-Jährigen. Praktisch das gleiche Szenario hatte es bereits vor einem knappen Monat gegeben. Am 14. Februar, auswärts bei Werder Bremen (3:0), blieb Neuer ebenfalls in der Kabine. Auch da ersetzte ihn Urbig.
„Müssen schauen“
Und jetzt? „Die Wade“, sagte Bayern-Sportchef Max Eberl nach Schlusspfiff den Journalisten: „Wir müssen wissen, was ist.“ Joshua Kimmich verriet, dass Neuer beim MRT weilen würde. Sky mutmaßte indes, „dass es nicht so schlimm sein soll bei Manuel Neuer“. Eine Diagnose wird für heute, Samstag, erwartet. Und damit wohl auch die Information, ob Neuer am Dienstag in der Champions League gegen Atalanta einsatzbereit sein wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.