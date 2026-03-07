Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Bayern-Goalie

Neuer gibt Comeback – und muss gleich wieder raus

Deutsche Bundesliga
07.03.2026 08:19
Rätselraten um Manuel Neuer
Rätselraten um Manuel Neuer(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wieder Sorge um Manuel Neuer! Der Bayern-Goalie gab am Samstag nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback – und ging zur Halbzeit gleich wieder hinaus.

0 Kommentare

„Was ist bloß mit Neuer los?“, titelt die „Bild“ noch in der Nacht. Und scheint damit einen Nerv zu treffen. Auch auf Social Media und in Fan-Foren wird intensiv diskutiert. Wie schlimm ist‘s? Macht Neuers Körper wirklich noch mit?

Die Wade
Die Fakten: Neuer hatte zuletzt zwei Wochen pausiert. Wadenprobleme. Für Samstag meldete er sich wieder fit, stand in der Partie gegen Mönchengladbach auch in der Startelf. Bayern zeigte sich souverän, gewann 4:1. Allerdings nur eine Halbzeit lang mit Neuer. Denn dieser blieb in der Halbzeit in der Kabine. Schon wieder verletzt. Youngster Jonas Urbig kam in die Partie. Ein 22-Jähriger für einen 39-Jährigen. Praktisch das gleiche Szenario hatte es bereits vor einem knappen Monat gegeben. Am 14. Februar, auswärts bei Werder Bremen (3:0), blieb Neuer ebenfalls in der Kabine. Auch da ersetzte ihn Urbig.

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer traf zum zwischenzeitlichen 2:0.
Aber Neuer musste raus
Laimer trifft! Die Bayern zerlegen Gladbach
06.03.2026

„Müssen schauen“
Und jetzt? „Die Wade“, sagte Bayern-Sportchef Max Eberl nach Schlusspfiff den Journalisten: „Wir müssen wissen, was ist.“ Joshua Kimmich verriet, dass Neuer beim MRT weilen würde. Sky mutmaßte indes, „dass es nicht so schlimm sein soll bei Manuel Neuer“. Eine Diagnose wird für heute, Samstag, erwartet. Und damit wohl auch die Information, ob Neuer am Dienstag in der Champions League gegen Atalanta einsatzbereit sein wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
07.03.2026 08:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.041 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.784 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
236.983 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2186 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2066 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1520 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Deutsche Bundesliga
Sorge um Bayern-Goalie
Neuer gibt Comeback – und muss gleich wieder raus
Deutsche Bundesliga
1. FC Köln gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Konferenz mit Hoffenheim und Leipzig ab 15.30 Uhr
Aber Neuer musste raus
Laimer trifft! Die Bayern zerlegen Gladbach
Wegen ÖFB-Kollegen
Laimer-Video sorgt jetzt für hitzige Diskussionen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf