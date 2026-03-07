Neuer gibt Comeback – und muss gleich wieder raus

Die Wade

Die Fakten: Neuer hatte zuletzt zwei Wochen pausiert. Wadenprobleme. Für Samstag meldete er sich wieder fit, stand in der Partie gegen Mönchengladbach auch in der Startelf. Bayern zeigte sich souverän, gewann 4:1. Allerdings nur eine Halbzeit lang mit Neuer. Denn dieser blieb in der Halbzeit in der Kabine. Schon wieder verletzt. Youngster Jonas Urbig kam in die Partie. Ein 22-Jähriger für einen 39-Jährigen. Praktisch das gleiche Szenario hatte es bereits vor einem knappen Monat gegeben. Am 14. Februar, auswärts bei Werder Bremen (3:0), blieb Neuer ebenfalls in der Kabine. Auch da ersetzte ihn Urbig.