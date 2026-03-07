Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maggies Kolumne

Das Tierschutzpaket kann nicht ernst gemeint sein

Tierecke
07.03.2026 08:42
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt die Leiterin der „Krone“ Tierecke über aktuelle Themen im ...
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt die Leiterin der „Krone“ Tierecke über aktuelle Themen im Tierschutz.(Bild: Krone KREATIV / Imre Antal /Stock Adobe)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Die Zeiten sind schwierig. Bürger und Staat sind am Sparen, und viele Tierhalter wissen nicht, wie sie Futter und Tierarzt bezahlen sollen. 2025 hat unsere Tierecke rund 250.000 Euro an Futter gespendet, und auch in diesem Jahr haben wir viel vor, um zu helfen – mehr dazu lesen Sie in Ihrer Sonntags-„Krone“.

0 Kommentare

Vielleicht denken wir zu kompliziert. Vielleicht sollten wir Hundetrainer oder Züchter werden. Das geht bei uns erstaunlich einfach. Man braucht keine Ausbildung, keine besonderen Qualifikationen. Theoretisch können Sie morgen schon das Schild raushängen und los geht’s.

Dass aufgrund Ihrer fehlenden Kenntnis ein Hund nach dem Unterricht mehr Probleme aufzeigt als zuvor, soll nicht Ihre Sorge sein. Je öfter er kommt, desto mehr raschelt’s in der Kassa. Ja, und nebenbei noch Welpen verkaufen bringt zusätzliches Körberlgeld. Und wenn das Zuchttier krank oder unverträglich ist, dann sperren Sie ihn einfach in eine Box. Das Beste daran: Sagen Sie einfach, es ist ein Hobby, dann zahlen Sie nicht einmal Steuern!

Hundetrainer fällt unter „freies Gewerbe“, die staatliche Prüfung zum „Tierschutzqualifizierten ...
Hundetrainer fällt unter „freies Gewerbe“, die staatliche Prüfung zum „Tierschutzqualifizierten Hundetrainer“ ist freiwillig.(Bild: Svitlana)

Natürlich sind diese Tipps nicht ernst gemeint! So wie hoffentlich auch die neue Tierschutzverordnung. Denn dabei handelt es sich um das schlechteste Gesetz, das mir in 27 Jahren als Leiterin der Tierecke untergekommen ist. So wird zwar ein Sachkundenachweis gefordert, aber de facto gibt es keine qualitative Anforderung an die Personen, die diese Kurse leiten. Jetzt kann man sagen, Tierschützer sind nie zufrieden. Aber vertrauen Sie mir: Diese Verordnung hilft keinem Tier, aber mit Sicherheit jenen Menschen, die mit ihnen hobbymäßig Geld verdienen.

Ihre Maggie Entenfellner

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
07.03.2026 08:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.041 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.784 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
236.983 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2186 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2066 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1520 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf