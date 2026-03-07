Das Tierschutzpaket kann nicht ernst gemeint sein

Natürlich sind diese Tipps nicht ernst gemeint! So wie hoffentlich auch die neue Tierschutzverordnung. Denn dabei handelt es sich um das schlechteste Gesetz, das mir in 27 Jahren als Leiterin der Tierecke untergekommen ist. So wird zwar ein Sachkundenachweis gefordert, aber de facto gibt es keine qualitative Anforderung an die Personen, die diese Kurse leiten. Jetzt kann man sagen, Tierschützer sind nie zufrieden. Aber vertrauen Sie mir: Diese Verordnung hilft keinem Tier, aber mit Sicherheit jenen Menschen, die mit ihnen hobbymäßig Geld verdienen.

Ihre Maggie Entenfellner