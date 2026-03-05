Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Welt-Energiespartag

Kälte-Winter brachte Pellet-Boom

Niederösterreich
05.03.2026 09:15
Am 5. März ist Energiespartag. Mit Holzpellets hat man als Privater mehr Spielraum, sagt ...
Am 5. März ist Energiespartag. Mit Holzpellets hat man als Privater mehr Spielraum, sagt Unternehmer Stefan Ortner.(Bild: picturedesk.com)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Unternehmer Stefan Ortner ist Spezialist für Pelletsheizungen. Diesen Winter stieg der Pellets-Preis aber rasant an. Was er jetzt Privatpersonen rät, verrät er im „Krone“-Gespräch.

0 Kommentare

Die Energiewende beginnt wohl in unseren Kellerräumen. In Niederösterreich sind dort in 60.000 Häusern Heizkessel installiert, die gepresstes Holz verbrennen. Pellets haben diesen Winter einen neuen Boom erlebt. Engpässe gibt es laut „Wärme-Spezialist“ Stefan Ortner aber noch lange nicht, vor allem in der Ostregion. Gerade jetzt sei der richtige Zeitpunkt für einen Heizungstausch. Bis 2030 fördert die Regierung Kesseltausch und Sanierung. „Natürlich wünschen wir uns ein noch größeres Budget für den Fördertopf“, sagt Ortner.

Regionales Preisgefälle
Der Ökopionier versteht die Unsicherheit beim Energiesparen. Kriege, Inflation und Klimawandel verändern die Situation in diesem Bereich. „Holzpellets bieten als Alternative hier Stabilität, weil sie sehr an unsere Region gebunden sind“, sagt der Unternehmer. Einen Großteil des Preises mache der Transportweg aus, der gerade in Niederösterreich nicht weit ist.

Zitat Icon

Pellets bringen je nach Jahreszeit natürlich Preisschwankungen. So auch in diesem Winter, der besonders streng war. 

Stefan Ortner, Unternehmer

Bild: OekoFEN

Lesen Sie auch:
Das Heizmittel ist wegen der Kälte gefragt.
Krone Plus Logo
„Sind ausverkauft!“
Die Kälte sorgt für einen Ansturm auf Holzpellets
23.01.2026

Trotz Preisschock noch billiger als Gas
Der eiskalte Winter habe viele zum Pelletskauf getrieben. Die Folge: Der Preis schoss in die Höhe. „Dennoch ist Gas nach wie vor um 106 Prozent teurer als Holz, Öl um 68 Prozent“, rechnet Ortner vor. Sein Tipp: „Außerhalb der Heizsaison kaufen.“ Für den Übergang im Frühling gibt’s Systeme, die sich automatisch auf das Wetter einstellen. Oberstes Gebot bei der Pelletslagerung: Immer einen CO-Melder installieren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
05.03.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf