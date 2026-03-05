Kälte-Winter brachte Pellet-Boom

Die Energiewende beginnt wohl in unseren Kellerräumen. In Niederösterreich sind dort in 60.000 Häusern Heizkessel installiert, die gepresstes Holz verbrennen. Pellets haben diesen Winter einen neuen Boom erlebt. Engpässe gibt es laut „Wärme-Spezialist“ Stefan Ortner aber noch lange nicht, vor allem in der Ostregion. Gerade jetzt sei der richtige Zeitpunkt für einen Heizungstausch. Bis 2030 fördert die Regierung Kesseltausch und Sanierung. „Natürlich wünschen wir uns ein noch größeres Budget für den Fördertopf“, sagt Ortner.