Applegate verließ Pitt bei VMAs für diesen Rocker

„Ich verbrachte die ganze Nacht damit, Bach anzustarren, der damals ein langhaariger Hottie war, der die Band Skid Row anführte“, erinnert sich Applegate in ihrem Buch an besagten Abend. „Ich hasse es, dass ich es so sagen muss, aber Brad musste damals noch seinen Weg als Schauspieler finden und war noch nicht DER Brad Pitt, jener Mann, von dem so viele träumen“, schreibt die Schauspielerin weiter.