„Sehr wütend auf mich“

Applegate verließ Pitt bei VMAs für diesen Rocker

Society International
03.03.2026 15:30
Christina Applegate enthüllt in ihren Memoiren, dass sie Brad Pitt bei den MTV Video Music ...
Christina Applegate enthüllt in ihren Memoiren, dass sie Brad Pitt bei den MTV Video Music Awards für einen Rockstar abservierte. Der Hollywoodstar nahm ihr diese Abfuhr noch jahrelang übel.
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Autsch, das tat sicher weh! Christina Applegate enthüllt in ihren Memoiren „You With Sad Eyes“ nun, dass sie einst niemand Geringeres als Brad Pitt abservierte – für einen heißen Rockstar! 

Hätten Sie gewusst, dass Christina Applegate und Brad Pitt einmal ein Paar waren? Tatsächlich gingen die als Peggy Bundy berühmt gewordene Schauspielerin und der Frauenschwarm Ende der 80er-Jahre miteinander aus. Jedenfalls so lange bis, Applegate Schluss machte ...

Applegate hatte nur Augen für Rockstar
Und zwar nicht auf die feine englische Art, wie sie nun in ihren Memoiren enthüllt. Denn nachdem die Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ zum Hit und Applegate damit zum Star wurde, fragte man die damals gerade mal 17-Jährige, ob sie bei den MTV Video Music Awards als Presenter dabei sei.

Applegate sagte zu und brachte Brad Pitt als Begleitung mit. Doch obwohl sie Hollywoods späteren Frauenschwarm am Arm hatte, hätte sie an diesem Abend nur für einen Augen gehabt: Ex-Skid-Row-Frontmann Sebastian Bach!

Sebastian Bach bei einem Auftritt im Jahr 2013
Sebastian Bach bei einem Auftritt im Jahr 2013

„Ich verbrachte die ganze Nacht damit, Bach anzustarren, der damals ein langhaariger Hottie war, der die Band Skid Row anführte“, erinnert sich Applegate in ihrem Buch an besagten Abend. „Ich hasse es, dass ich es so sagen muss, aber Brad musste damals noch seinen Weg als Schauspieler finden und war noch nicht DER Brad Pitt, jener Mann, von dem so viele träumen“, schreibt die Schauspielerin weiter.

Pitt musste mit Applegate-Mama heimfahren
Und gibt zu: „Es wird sogar noch schlimmer: Brad fuhr zähneknirschend meine Mutter nach Hause. Und wie es scheint, kam Brad an einer Tankstelle auf dem Weg fast in einen Streit mit Gang-Mitgliedern, und war, wenig überraschend, danach sehr wütend auf mich.“

Pech für Applegate: Ihre Entscheidung, den späteren Hollywood-Hottie für Sebastian Bach stehenzulassen, bereute sie schnell. Denn der Rocker war seit Jahren liiert und hatte eine einjährige Tochter, wie sie kurz darauf feststellte. Und Pitt sprach nach diesem Vorfall „viele Jahre nicht mehr“ mit Applegate.

Pitt war jahrelang sauer auf Applegate
In ihren Memorien erzählt die heute 54-Jährige, dass sie von zwei „Hollywood-Freundinnen“ von Pitt später auf diese fiese Abfuhr angesprochen worden sei. Diese hätten sie gefragt, „ob das wahr ist, dass ich das Mädchen war, das Brad bei den MTV Video Music Awards verlassen hat. Brad hat offenbar beiden unabhängig voneinander erzählt, dass er immer noch sauer auf mich war.“

Brad Pitt war nach dieser schmachvollen Abfuhr jahrelang sauer auf Christina Applegate.
Brad Pitt war nach dieser schmachvollen Abfuhr jahrelang sauer auf Christina Applegate.

Am Ende seien sie sich einig gewesen, „dass ich noch ein Kind war, und obwohl er Besseres verdient hätte, war es an der Zeit, dem Kind zu verzeihen, das ihn für den Leadsänger von Skid Row verlassen hatte“, schmunzelt Applegate – und scherzt: „Natürlich ist Brad jetzt DER Brad Pitt, und Sebastian Bach ... nun ja, er hat immer noch lange Haare, nehme ich an.“

Christina Applegate enthüllte nun, dass sie wegen ihrer MS-Erkrankung kaum noch aus dem Bett ...
Kämpft für Tochter
Christina Applegate wegen MS ans Bett gefesselt
25.02.2026
„Plane Tage groß“
Applegate: Das will sie vor ihrem Tod noch machen
05.07.2024

Pitt wurde zum Weltstar
Tatsächlich war Sebastian Bach nur bis 1997 Frontmann von Skid Row. Brad Pitt hingegen legte eine Weltkarriere hin mit Filmen wie „Legenden der Leidenschaft“, „Fight Club“, „Mr. & Mrs. Smith“ oder „Once Upon A Time ... In Hollywood“, für den er 2020 als „Bester Nebendarsteller“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Christina Applegate machte 2021 öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Erst vor wenigen Tagen enthüllte die Schauspielerin im Interview mit dem „People“-Magazin, dass sie die meiste Zeit des Tages wegen ihrer Erkrankung im Bett verbringen müsse.

Society International
03.03.2026 15:30
