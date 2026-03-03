Mann mit „kleinstem Penis“ sucht Herausforderer

Mikropenis macht im Alltag Probleme

Der Mann aus dem US-Bundesstaat North Carolina erklärte zudem, dass er öfters versucht hatte, Sex zu haben, „es aber nicht geschafft hat“. Doch auch im Alltag bereite ein kleiner Penis Probleme. Auch auf der Toilette sei es schwierig, weil „es überall hinläuft“. Die Ärzte hätten ihm jedoch keine Ratschläge geben können, was man dagegen tun könne.