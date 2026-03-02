Iran-Konflikt: Prestigeduell in Katar wackelt

Einige Absagen

Die endgültige Entscheidung über die Verschiebung der Finalissima liegt bei den Veranstaltern UEFA und CONMEBOL. Auch der Fußballverband von Bahrain verschob alle seine Spiele bis auf Weiteres, das Gleiche kündigte die Asian Football Confederation bezüglich der asiatischen Champions-League-Spiele in der Region an. Die Euroleague Basketball sagte indes ihr Qualifikationsturnier in Abu Dhabi wegen Sicherheitsbedenken ab.