„Wir beginnen dem Projekt viel Leben einzuhauchen“

Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 21. Runde
Alle Treffer im Video
Der ÖFB rotiert, um Ralf Rangnick für die WM jeden Wunsch zu erfüllen. Zuerst geht es zu einem Kurzcamp in Marbella, dann schon früh in die USA. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Die „Krone“ hat den Countdown.
Titel- und Abstiegskampf, Kracher in der Champions League – noch ist die WM für Alaba, Sabitzer und Co. in weiter Ferne. Und dennoch stets im Hinterkopf. Der Countdown läuft. Am 16. März wird Ralf Rangnick seinen ersten Team-Kader (noch nur für die Tests gegen Ghana und Südkorea) im Jahr 2026 nominieren. Vielleicht ein Fingerzeig, welche „Ergänzungsspieler“ noch auf den WM-Flieger aufspringen könnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.