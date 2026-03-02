„Wir beginnen dem Projekt viel Leben einzuhauchen“

Titel- und Abstiegskampf, Kracher in der Champions League – noch ist die WM für Alaba, Sabitzer und Co. in weiter Ferne. Und dennoch stets im Hinterkopf. Der Countdown läuft. Am 16. März wird Ralf Rangnick seinen ersten Team-Kader (noch nur für die Tests gegen Ghana und Südkorea) im Jahr 2026 nominieren. Vielleicht ein Fingerzeig, welche „Ergänzungsspieler“ noch auf den WM-Flieger aufspringen könnten.