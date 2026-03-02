Vorteilswelt
„Wir beginnen dem Projekt viel Leben einzuhauchen“

Fußball International
02.03.2026 12:30
Das WM-Camp des ÖFB in Santa Barbara bietet Luxus pur.
Das WM-Camp des ÖFB in Santa Barbara bietet Luxus pur.(Bild: Ritz Carlton Bacara)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der ÖFB rotiert, um Ralf Rangnick für die WM jeden Wunsch zu erfüllen. Zuerst geht es zu einem Kurzcamp in Marbella, dann schon früh in die USA. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Die „Krone“ hat den Countdown.

Titel- und Abstiegskampf, Kracher in der Champions League – noch ist die WM für Alaba, Sabitzer und Co. in weiter Ferne. Und dennoch stets im Hinterkopf. Der Countdown läuft. Am 16. März wird Ralf Rangnick seinen ersten Team-Kader (noch nur für die Tests gegen Ghana und Südkorea) im Jahr 2026 nominieren. Vielleicht ein Fingerzeig, welche „Ergänzungsspieler“ noch auf den WM-Flieger aufspringen könnten.

Fußball International
02.03.2026 12:30
Folgen Sie uns auf