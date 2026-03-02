Highlights: Austria und LASK nach Remis oben dabei

Die Austria und der LASK haben ihre Tickets für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga in der Tasche. Die Wiener und die Linzer teilten am Sonntag mit einem 2:2 die Punkte, die Austria holte dabei zweimal einen Rückstand auf. Eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs sind damit beide durch. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).