Pooth verzweifelt: „Das war mein Lebenswerk“

Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth („Da werden Sie geholfen“) kämpft nach dem Diebstahl ihres Schmucks vor gut vier Jahren vor Gericht um Schadenersatz.
Sie und ihr Mann fordern knapp 700.000 Euro von einer Maklerfirma für Versicherungen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Düsseldorf. Die Kläger werfen der Firma vor, sie bei Abschluss eines Versicherungsvertrages falsch beraten zu haben. Der Versicherungsmakler bestreitet die Vorwürfe.
„Das war mein Lebenswerk“
„Mir geht es gerade nicht gut. Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk“, sagte Pooth der „Bild“-Zeitung. Andere hätten Aktien oder Immobilien gekauft. Sie habe hingegen gezielt hochwertigen Schmuck gekauft. „Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex. Schmuck verliert nicht an Wert“, erläuterte sie. Ihr Schmuck sei über eine Million Euro wert. Nur ein Teil des Schadens sei reguliert worden, ein erheblicher Betrag sei jedoch offen.
Einbruch nicht geklärt
Der spektakuläre Einbruch in die Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth zu Weihnachten des Jahres 2021 ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungsbehörden teilten im Juli 2022 mit, dass die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen eingestellt wurden. Von der Beute – darunter laut Pooth auch ihr Hochzeitsschmuck – fehlte jede Spur.
Wie Überwachungsaufnahmen, die Pooth nach dem Einbruch selbst publik gemacht hatte, nahelegen, waren vier Täter an dem Coup im Düsseldorfer Vorort Meerbusch beteiligt. Die Unbekannten nahmen unter anderem den Tresor mit, den sie in Pooths Kleinwagen verfrachteten und damit verschwanden.
