0:2 – doch dann dreht Lionel Messi richtig auf

Fußball International
02.03.2026 12:23
Lionel Messi glänzte beim 4:2-Erfolg von Inter Miami gegen Orlando City.
Lionel Messi glänzte beim 4:2-Erfolg von Inter Miami gegen Orlando City.(Bild: AFP/ALEX MENENDEZ)
Orlando City bleibt für Lionel Messi ein gern gesehener Gegner. Der 38-jährige Superstar glänzte am Sonntag beim 4:2-Auswärtserfolg von Inter Miami nach 0:2-Rückstand in der 2. Runde der Major League Soccer (MLS) mit einem Doppelpack. 

Nach fünf Partien gegen Orlando in allen Bewerben hält der 196-fache argentinische Teamspieler nun bei acht Toren. Messi glich mit einem Linksschuss zum 2:2 (57.) aus und traf via Freistoß über die Mauer hinweg zum Endstand (90.).

Hier Messis Tore im Video:

Damit wurde ein völlig verpatzter Saisonauftakt noch verhindert. Ihr erstes Spiel hatten Messi und Co. bei Los Angeles FC klar 0:3 verloren.

