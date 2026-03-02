0:2 – doch dann dreht Lionel Messi richtig auf
Traumtore im Video
Orlando City bleibt für Lionel Messi ein gern gesehener Gegner. Der 38-jährige Superstar glänzte am Sonntag beim 4:2-Auswärtserfolg von Inter Miami nach 0:2-Rückstand in der 2. Runde der Major League Soccer (MLS) mit einem Doppelpack.
Nach fünf Partien gegen Orlando in allen Bewerben hält der 196-fache argentinische Teamspieler nun bei acht Toren. Messi glich mit einem Linksschuss zum 2:2 (57.) aus und traf via Freistoß über die Mauer hinweg zum Endstand (90.).
Hier Messis Tore im Video:
Damit wurde ein völlig verpatzter Saisonauftakt noch verhindert. Ihr erstes Spiel hatten Messi und Co. bei Los Angeles FC klar 0:3 verloren.
