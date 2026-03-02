„Deutlichster Elfmeter“: Rapid-Aufreger im Video

Rapid kam beim SCR Altach über ein 1:1 nicht hinaus, hielten damit aber zumindest den sechsten Rang mit einem Vorsprung von einem Punkt auf die siebentplatzierten Vorarlberger. Aufreger der Partie war ein vermeintlicher Elfmeter in der 20. Minute für Rapid, der nicht gegeben wurde. „Das war für mich der deutlichste Elfmeter in dieser Saison“, schnaufte Coach Johannes Hoff Thorup. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).