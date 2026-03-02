„Körper fordert Tribut“: Saison-Aus für Brignone!

„Körper fordert Tribut“

„Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber jetzt fordert mein Körper seinen Tribut. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen. Und anschließend die Rehabilitation bestmöglich fortzusetzen, die in dieser Zeit natürlich stark eingeschränkt war, um das Wunder zu erreichen, das wir geschafft haben“, erklärte Brignone.