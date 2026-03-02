Iranische Gegenangriffe sind „zulässig“

Trump mit ähnlichen Argumenten wie Putin

„Es gab keine wie auch immer geartete Angriffshandlung (des Iran, Anm.) auf die USA und Israel,“ Die Argumentation der USA und Israel sei somit ebenso „an den Haaren herbeigezogen“ gewesen wie die Aussage von Kreml-Chef Wladimir Putin, der vor der Invasion in der Ukraine gesagt habe, „er muss sich gegen einen Völkermord in der Ukraine verteidigen“, führt der österreichische Menschenrechtsanwalt in einem Interview mit der APA weiter aus.