Highlights: 2:0 verspielt, Rote Karte, zwei Elfer

Die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geht ohne den Wolfsberger AC über die Bühne. Die Kärntner kamen am Sonntag trotz einer 2:0-Führung gegen Sturm Graz nicht über ein 2:2 (1:0)-Remis hinaus. Ein Platzverweis von Cheick Diabate und ein Doppelpack von Sturms Otar Kiteishvili verhinderten den lange sicher geglaubten Sieg. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).