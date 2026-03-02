Highlights: GAK befreit sich im Abstiegskampf

Der GAK hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wichtige Punkte eingefahren und Rieds Meistergruppen-Träume einen herben Dämpfer zugefügt. Die Grazer feierten in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs einen 2:1-(2:0)-Heimsieg gegen die Innviertler und holten nach fünf Spielen ohne vollen Erfolg wieder einen Dreier. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).