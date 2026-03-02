Große Heimhol-Aktion für MotoGP-Asse aus Thailand

„Nach der großen Freude über das gute Ergebnis wollen wir unsere Leute jetzt so schnell wie möglich heimholen“, erklärte KTM-Motorsportchef Pit Beirer der „Krone“ am Montagvormittag. „Einige im Fahrerlager hatten Direktflüge von Bangkok nach Europa, aber der Großteil hätte natürlich über die Drehkreuze in Doha oder Dubai fliegen sollen und sitzt derzeit noch in Thailand fest.“