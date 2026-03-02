Vorteilswelt
Ins Gesicht geschlagen

Überfall in Wettbüro: Frau mit Klebeband gefesselt

Wien
02.03.2026 13:01
Das Wettbüro in der Ottakringer Straße wurde Schauplatz eines Raubüberfalls.
Das Wettbüro in der Ottakringer Straße wurde Schauplatz eines Raubüberfalls.(Bild: Zwefo)
Von krone.at
Von krone.at

Brutaler Raubüberfall am Sonntagmorgen im Wiener Bezirk Ottakring: Ein Unbekannter stürmte ein Wettbüro, bedrohte eine Reinigungskraft mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend fesselte er die 52-Jährige und ergriff mit Bargeld in unbekannter Höhe die Flucht.

Zum Zeitpunkt des Überfalls kurz vor 9 Uhr befand sich die 52-Jährige gerade alleine in dem Wettbüro auf der Ottakringer Straße. Der Mann zückte sofort ein Messer und versetzte der geschockten Frau einen Schlag ins Gesicht.

Danach umwickelte er die 52-jährige Österreicherin am Oberkörper und den Beinen mit Klebeband. Nachdem er sein Opfer außer Gefecht gesetzt hatte, machte sich der Unbekannte an der Kassa des Wettbüros zu schaffen.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich eine Reinigungskraft in dem Lokal.
Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich eine Reinigungskraft in dem Lokal.(Bild: Zwefo)

Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Eine Sofortfahndung nach ihm verlief negativ. 

Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Versorgung ab.

Hinweise erbeten
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige Jeans, dunkle Schuhe, eine helle Jacke und eine schwarze Haube.

Hinweise (auch anonym) werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. 

Wien
02.03.2026 13:01
Wien
