Überfall in Wettbüro: Frau mit Klebeband gefesselt

Brutaler Raubüberfall am Sonntagmorgen im Wiener Bezirk Ottakring: Ein Unbekannter stürmte ein Wettbüro, bedrohte eine Reinigungskraft mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend fesselte er die 52-Jährige und ergriff mit Bargeld in unbekannter Höhe die Flucht.
Zum Zeitpunkt des Überfalls kurz vor 9 Uhr befand sich die 52-Jährige gerade alleine in dem Wettbüro auf der Ottakringer Straße. Der Mann zückte sofort ein Messer und versetzte der geschockten Frau einen Schlag ins Gesicht.
Danach umwickelte er die 52-jährige Österreicherin am Oberkörper und den Beinen mit Klebeband. Nachdem er sein Opfer außer Gefecht gesetzt hatte, machte sich der Unbekannte an der Kassa des Wettbüros zu schaffen.
Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Eine Sofortfahndung nach ihm verlief negativ.
Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Versorgung ab.
Hinweise erbeten
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige Jeans, dunkle Schuhe, eine helle Jacke und eine schwarze Haube.
Hinweise (auch anonym) werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.
