70 Schutzengel im Einsatz für „Quaxi“ und Freunde

Neben der freiwilligen Handarbeit setzt der Bezirk heuer auch auf dauerhafte Lösungen. An der Amundsenstraße im Bereich Schottenhof sowie am Hanslteich entstehen Amphibienschutztunnel. Sie sollen den Tieren künftig ermöglichen, die Fahrbahn gefahrlos zu unterqueren.

Von diesen Anlagen profitieren nicht nur Kröten, Frösche und Molche. Auch Reptilien und Kleinsäuger des Wienerwaldes erhalten sichere Passagen durch ihren Lebensraum. Bis die Tunnel fertiggestellt sind, bleibt es jedoch bei der bewährten Methode. In Hernals heißt das: frühes Aufstehen, abendliche Kontrollgänge und viele helfende Hände, die seit Sonntag bestens vorbereitet sind.