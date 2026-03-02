Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In den Startlöchern

70 Schutzengel im Einsatz für „Quaxi“ und Freunde

Tierecke
02.03.2026 12:01
Sie alle leisten großes Engagement für kleine Tiere.
Sie alle leisten großes Engagement für kleine Tiere.(Bild: Stefan Zwickl/BV Hernals)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Am Sonntag versammelten sich rund 70 Freiwillige beim Hanslteich in Neuwaldegg im 17. Bezirk, um sich auf ihren Frühjahrseinsatz vorzubereiten. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte zur Einschulung geladen. In den kommenden Wochen werden die Helfer hunderte Kröten, Frösche und Molche sicher über stark befahrene Straßenabschnitte geleiten.

0 Kommentare

Was vor sieben Jahren als Initiative von VGT begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil des Hernalser Naturschutzkalenders entwickelt. Im Frühjahr und im Herbst, wenn die Amphibien des Wienerwaldes zu ihren Laichgewässern aufbrechen oder von dort zurückkehren, rücken ehrenamtliche Helfer aus, um die Tiere auf ihrem Weg zu schützen. Sie sichern Straßenquerungen ab, sammeln Amphibien mithilfe der bewährten Zaun-Kübel-Methode ein und bringen sie auf die jeweils andere Seite.

Zahlreiche helfende Hände
Vergangenen Sonntag nahmen rund 70 Freiwillige an der Einschulung zum „Froschklauber“ teil. Unter ihnen auch die stellvertretenden Bezirksvorsteherinnen Elisabeth Mössmer-Cattalini und Karin Prauhart sowie die Bezirksräte Christina Steckbauer und Daniel Novotny.

Gekonnt und mit viel Fingerspitzengefühl werden Amphibien bei ihrer Wanderung unterstützt.
Gekonnt und mit viel Fingerspitzengefühl werden Amphibien bei ihrer Wanderung unterstützt.(Bild: Verein gegen Tierfabriken/VGT)

Morgens und abends im Einsatz
In den kommenden Wochen sind die Helfer vor allem in den frühen Morgenstunden und am Abend aktiv, wenn die Kröten, Frösche und Molche unterwegs sind. Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit besonders aufmerksam zu fahren und ihr Tempo in den mit Schildern gekennzeichneten Zonen zu drosseln. Denn all diese Arten stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere.

Lesen Sie auch:
Bezirksvorsteher Peter Jagsch (vorne links) informierte Tierschützer persönlich über die Planung ...
Tierschutz hat Vorrang
Neuer Amphibientunnel in Wien Hernals beschlossen
26.02.2026

Neben der freiwilligen Handarbeit setzt der Bezirk heuer auch auf dauerhafte Lösungen. An der Amundsenstraße im Bereich Schottenhof sowie am Hanslteich entstehen Amphibienschutztunnel. Sie sollen den Tieren künftig ermöglichen, die Fahrbahn gefahrlos zu unterqueren.

Von diesen Anlagen profitieren nicht nur Kröten, Frösche und Molche. Auch Reptilien und Kleinsäuger des Wienerwaldes erhalten sichere Passagen durch ihren Lebensraum. Bis die Tunnel fertiggestellt sind, bleibt es jedoch bei der bewährten Methode. In Hernals heißt das: frühes Aufstehen, abendliche Kontrollgänge und viele helfende Hände, die seit Sonntag bestens vorbereitet sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
02.03.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.375 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
398.803 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
137.554 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3875 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
3134 mal kommentiert
Ausland
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler“ zu
1368 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf