Schwedischer Prinz Oscar feiert 10. Geburtstag

Geburtstag im schwedischen Königshaus: Der Sohn von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel ist am Montag zehn Jahre alt geworden. Oscar Carl Olof, Prinz von Schweden, Herzog von Skane – so sein offizieller Titel – wurde am 2. März 2016 geboren.
Er steht nach seiner Mutter Victoria (48) und seiner Schwester Estelle (14) an Nummer drei der schwedischen Thronfolge.
Wie es Tradition ist, veröffentlichte das Königshaus neue Fotos des Geburtstagskindes. Fotografiert wurde der junge Prinz von Hof-Fotografin Sara Friberg – einer langjährigen Vertrauten der Familie.
Entstanden sind die stimmungsvollen Bilder im privaten Zuhause der Royals auf Schloss Haga. Auf einer Bank sitzend, mit sanftem Lächeln und natürlicher Ausstrahlung, blickt Oscar entspannt in die Kamera.
Die Ähnlichkeit zu seinem Vater ist unverkennbar – doch auch Züge von Mama Victoria sind deutlich zu sehen.
Das schwedische Königshaus veröffentlichte zum 10. Geburtstag neue Bilder von Prinz Oscar:
Liebevolle Verbindung mit Estelle
Besonders rührend: Auf dem zweiten Foto posiert Oscar gemeinsam mit seiner großen Schwester, Prinzessin Estelle von Schweden.
Der Zehnjährige lehnt sich vertraut an die 14-Jährige, die liebevoll ihre Hand auf seinen Arm legt. Ein inniger Moment, der die enge Bindung der Geschwister zeigt.
Private Feier im engsten Kreis
Wie Prinz Oscar seinen runden Geburtstag feiert, bleibt traditionell privat. Der schwedische Hof gibt dazu keine Details preis. Ein Blick in den offiziellen Kalender zeigt jedoch: Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel haben an diesem Tag keine öffentlichen Termine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.