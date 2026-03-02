Vorteilswelt
Happy Birthday!

Schwedischer Prinz Oscar feiert 10. Geburtstag

Royals
02.03.2026 12:12
Kronprinzessin Victorias Sohn Prinz Oscar ist zehn Jahre alt geworden.
Kronprinzessin Victorias Sohn Prinz Oscar ist zehn Jahre alt geworden.(Bild: Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Geburtstag im schwedischen Königshaus: Der Sohn von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel ist am Montag zehn Jahre alt geworden. Oscar Carl Olof, Prinz von Schweden, Herzog von Skane – so sein offizieller Titel – wurde am 2. März 2016 geboren.

Er steht nach seiner Mutter Victoria (48) und seiner Schwester Estelle (14) an Nummer drei der schwedischen Thronfolge.

Wie es Tradition ist, veröffentlichte das Königshaus neue Fotos des Geburtstagskindes.  Fotografiert wurde der junge Prinz von Hof-Fotografin Sara Friberg – einer langjährigen Vertrauten der Familie.

Entstanden sind die stimmungsvollen Bilder im privaten Zuhause der Royals auf Schloss Haga. Auf einer Bank sitzend, mit sanftem Lächeln und natürlicher Ausstrahlung, blickt Oscar entspannt in die Kamera.

Die Ähnlichkeit zu seinem Vater ist unverkennbar – doch auch Züge von Mama Victoria sind deutlich zu sehen.

Das schwedische Königshaus veröffentlichte zum 10. Geburtstag neue Bilder von Prinz Oscar: 

Liebevolle Verbindung mit Estelle
Besonders rührend: Auf dem zweiten Foto posiert Oscar gemeinsam mit seiner großen Schwester, Prinzessin Estelle von Schweden.

Der Zehnjährige lehnt sich vertraut an die 14-Jährige, die liebevoll ihre Hand auf seinen Arm legt. Ein inniger Moment, der die enge Bindung der Geschwister zeigt.

Private Feier im engsten Kreis
Wie Prinz Oscar seinen runden Geburtstag feiert, bleibt traditionell privat. Der schwedische Hof gibt dazu keine Details preis. Ein Blick in den offiziellen Kalender zeigt jedoch: Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel haben an diesem Tag keine öffentlichen Termine.

Royals
02.03.2026 12:12
