Die „Krone“ beim Skiweltcup am Kulm

Bad Mitterndorf erlebte am Wochenende Ausnahmezustand. Tausende Wintersportfans strömten ins steirische Ausseerland, um das Skifliegen am Kulm hautnah mitzuerleben. Gewaltige Weiten, ein neuer Schanzenrekord und starke Leistungen der österreichischen Springer machten das Event sportlich zum Highlight und die „Krone“ war mit dem Weltcup-Dorf das gesamte Wochenende vor Ort dabei.
Schon lange vor den ersten Wertungssprüngen füllten sich die Zugänge zur Naturflugschanze. Fahnen wehten im Wind, Kuhglocken hallten durch das Tal, und überall war die Vorfreude auf die spektakulären Flüge spürbar. Der Kulm bestätigte einmal mehr seinen Ruf als eine der eindrucksvollsten Skiflugstätten der Welt.
Ausgelassene Stimmung vor Ort
Die „Krone“ war auch direkt vor Ort mit dem „Krone Weltcup-Dorf“, das sich während des gesamten Wochenendes zum lebendigen Mittelpunkt des Events entwickelte. Hier trafen sich Fans vor und nach den Durchgängen, wärmten sich bei heißen Getränken auf und verfolgten das Geschehen in unmittelbarer Eventatmosphäre. Auch Manuel Fettner stattete dem „Krone Weltcup-Dorf“ einen Besuch ab.
Im „Krone“ Weltcup Dorf konnten die Besucher und die Gewinner unserer großen Gewinnspiels zudem bei bestem Wetter am Heißen Draht der „Krone“ teilnehmen und Schanzenführungen gewinnen oder beim Hau den Lukas einer der Bewerbsdurchgänge exklusiv am „Krone“-Trainerturm mitzuverfolgen. Wie sich die Besucher vor Ort da geschlagen haben, sehen Sie im Video oben.