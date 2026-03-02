Die „Krone“ beim Skiweltcup am Kulm

Ausgelassene Stimmung vor Ort

Die „Krone“ war auch direkt vor Ort mit dem „Krone Weltcup-Dorf“, das sich während des gesamten Wochenendes zum lebendigen Mittelpunkt des Events entwickelte. Hier trafen sich Fans vor und nach den Durchgängen, wärmten sich bei heißen Getränken auf und verfolgten das Geschehen in unmittelbarer Eventatmosphäre. Auch Manuel Fettner stattete dem „Krone Weltcup-Dorf“ einen Besuch ab.