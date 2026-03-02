Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haus am Traunsee

Maklerin muss nach Immo-Betrug drei Jahre in Haft

Oberösterreich
02.03.2026 13:40
Das betroffene Anwesen samt Bootshaus direkt am Traunsee
Das betroffene Anwesen samt Bootshaus direkt am Traunsee(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Oberlandesgericht Linz hat in der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee das Urteil der Maklerin erhöht, während der Unternehmer leichter davon kam. Die Urteile eines zweiten Entwicklers und einer Anwältin wurden bestätigt, ein weiteres Urteil wurde teilweise aufgehoben.

0 Kommentare

Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat in der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee die Strafe für eine Maklerin von 24 Monaten teilbedingt auf drei Jahre unbedingt erhöht und jene eines Immobilienunternehmers von 36 Monaten teilbedingt auf 30 teilbedingt – zehn davon unbedingt – gesenkt. Die Strafen für seinen Kollegen (24 Monate, davon acht unbedingt) und eine Anwältin (18 Monate, davon sechs unbedingt) blieben gleich. 

Hochbetagte Frau bedrängt
Die Angeklagten hatten im Herbst 2019 die Frau gedrängt, ihre Immobilie, eine ehemalige Pension am Traunsee, um 750.000 Euro einer Immobilienfirma zu verkaufen, obwohl der Verkehrswert deutlich über einer Million Euro gelegen sei. Die Eigentümerin – sie ist mittlerweile verstorben – dürfte damals bereits nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein. Zivilrechtlich wurde der Deal mittlerweile rückabgewickelt.

Schuldsprüche bereits bestätigt
Die Schuldsprüche wegen schweren Betrugs sowie bei der Maklerin zusätzlich wegen falscher Beweisaussage und Untreue hat der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits bestätigt. Bei einem der Anwälte hob der OGH aber das Ersturteil in einem Teilaspekt (falsche Beweisaussage) auf. Darüber wird diese Woche im Landesgericht Wels noch einmal verhandelt. Die anderen Verurteilten hatten, ebenso wie die Staatsanwaltschaft, gegen die Strafhöhen berufen.

Wenig Nachsicht
Die Oberstaatsanwaltschaft wollte eine stärkere Berücksichtigung des „gesteigerten Gesinnungsunwerts der Tat“, da das Opfer eine besonders vulnerable, weil in Geschäftsdingen völlig unerfahrene Person gewesen sei. Die Angeklagten wollten im Wesentlichen eine stärkere bzw. vollständige bedingte Nachsicht ihrer Strafen. Die Berufung des Immobilienunternehmens, das als Verband zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt worden war, wurde zurückgezogen.

Maklerin hatte vermittelt
Der Berufungssenat fand, dass die Strafe für die Maklerin, die als Vertrauensperson für die alte Dame fungiert hatte, zu erhöhen sei. Einen bedingten Strafteil könne es nicht geben, weil die auch wegen Untreue und falscher Beweisaussage verurteilte Frau „im Juni 2021 und im Mai 2023 vor Gericht gelogen hat“. Man könne daher nicht von einer hohen Wahrscheinlichkeit für künftiges Wohlverhalten ausgehen, so die Begründung.

Nur eine Strafe gesenkt
Einem der beiden Immobilienunternehmer wurde hingegen diese Wahrscheinlichkeit schon attestiert, seine Strafe wurde gesenkt. Im Fall seines Kollegen und der Anwältin wurden sowohl die Berufungen der Verurteilten als auch der Oberstaatsanwaltschaft zurückgewiesen und es blieb beim vom Erstgericht verhängten Strafmaß. Im Fall eines zweiten Anwalts hat der OGH das Urteil teilweise aufgehoben, hier muss das Erstgericht neu verhandeln.

Lesen Sie auch:
2019 wurde die Pension am Traunsee verkauft, seither beschäftigt sie die Justiz.
Immo-Deal am Traunsee
OGH bestätigt Schuldsprüche wegen schweren Betrugs
04.02.2026

Weitere Prozesse
Die Causa dürfte noch einen weiteren Prozess nach sich ziehen: Der Ehemann der Maklerin muss sich ebenfalls wegen schweren Betrugs und Untreue verantworten, er soll als Tippgeber und Vermittler fungiert haben. Gegen ihn wurde bereits am 4. Oktober 2024 Anklage erhoben, das Landesgericht Wels hat aber bisher keinen Verhandlungstermin angesetzt, weil man die Entscheidung des OGH in der Grundcausa abwarten wollte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.03.2026 13:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Neuer Angriff auf Teheran ++ Ölproduktion gestoppt
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.624 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
400.230 mal gelesen
Ausland
Neuer Angriff auf Teheran ++ Ölproduktion gestoppt
191.690 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3882 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
2409 mal kommentiert
Ausland
Neuer Angriff auf Teheran ++ Ölproduktion gestoppt
1915 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Zahlen steigen an
Rekord bei Lehrstellensuche in Oberösterreich
Haus am Traunsee
Maklerin muss nach Immo-Betrug drei Jahre in Haft
Schulwart löschte
Volksschule bei Brand in Verteilerkasten evakuiert
Hätten töten können
Falsche Abnehmspritzen: Hohe Geldstrafe statt Haft
Frisch aus dem Knast
Zwei notorische Serieneinbrecher inhaftiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf