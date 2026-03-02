Maklerin muss nach Immo-Betrug drei Jahre in Haft

Maklerin hatte vermittelt

Der Berufungssenat fand, dass die Strafe für die Maklerin, die als Vertrauensperson für die alte Dame fungiert hatte, zu erhöhen sei. Einen bedingten Strafteil könne es nicht geben, weil die auch wegen Untreue und falscher Beweisaussage verurteilte Frau „im Juni 2021 und im Mai 2023 vor Gericht gelogen hat“. Man könne daher nicht von einer hohen Wahrscheinlichkeit für künftiges Wohlverhalten ausgehen, so die Begründung.