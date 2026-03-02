Vorteilswelt
Entgegen Bundestrend

Erholung? Weniger Arbeitslose in Oberösterreich

Oberösterreich
02.03.2026 11:49
In Oberösterreich ging die Arbeitslosigkeit leicht zurück.
In Oberösterreich ging die Arbeitslosigkeit leicht zurück.(Bild: AP/Theo Heimann)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Entgegen dem Bundestrend sank in Oberösterreich im Februar die Arbeitslosigkeit – wenn auch nur leicht um 1,5 Prozent auf knapp 46.000 Jobsuchende. Die Nachwirkungen der Rezession sind aber immer noch deutlich spürbar: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen schießt weiter ungebrochen nach oben.

0 Kommentare

Genau 45.816 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren im Februar als arbeitslos gemeldet – um 1,5 Prozent oder 702 weniger als im Vorjahresmonat. Dadurch sank die Arbeitslosenquote ebenfalls leicht auf 6,3 Prozent. Bundesweit liegt sie bei 8,3 Prozent.

„Die oberösterreichische Wirtschaft scheint sich stabilisiert zu haben, wiewohl die Nachwirkungen der langen Rezession noch immer spürbar sind. Dies zeigt sich vor allem daran, dass sich eine Reduktion der Langzeitbeschäftigungslosigkeit äußerst schwierig gestaltet“, kommentiert die Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, die Februar-Auswertung. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das: Die Langzeitarbeitslosigkeit – das sind Menschen, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche sind – stieg im Jahresvergleich um 21,1 Prozent auf nunmehr 11.081 Langzeitarbeitslose an.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Bei der insgesamt sinkenden Arbeitslosigkeit gibt es Geschlechterunterschiede: Bei Männern sank sie um 3,9 Prozent, bei Frauen hingegen stieg sie um 2,3 Prozent an. Und auch ältere Jobsuchende haben es nach wie vor schwer: Die Arbeitslosigkeit in der Generation 60+ stieg um 12,1 Prozent an. Ein Lichtblick für Oberösterreich als Industriestandort: Die Beschäftigungslosigkeit in der Branche „Herstellung von Waren“ – also mehr oder weniger die Industrie – sank im Februar um 10,1 Prozent.

Bundesweit waren im Februar 436.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen – um 1,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Oberösterreich
02.03.2026 11:49
Oberösterreich

