Erholung? Weniger Arbeitslose in Oberösterreich

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Bei der insgesamt sinkenden Arbeitslosigkeit gibt es Geschlechterunterschiede: Bei Männern sank sie um 3,9 Prozent, bei Frauen hingegen stieg sie um 2,3 Prozent an. Und auch ältere Jobsuchende haben es nach wie vor schwer: Die Arbeitslosigkeit in der Generation 60+ stieg um 12,1 Prozent an. Ein Lichtblick für Oberösterreich als Industriestandort: Die Beschäftigungslosigkeit in der Branche „Herstellung von Waren“ – also mehr oder weniger die Industrie – sank im Februar um 10,1 Prozent.