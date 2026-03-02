Spürroboter hilft Feuerwehr bei Gefahreneinsatz

In Freistadt testete der „Gefährliche Stoffe Zug“ einen „Spürroboter“, der unter anderem von der Technischen Universität in Graz entwickelt wurde. Unter realitätsnahen Bedingungen sollte der Roboter, der auf vier Rädern unterwegs ist, eigenständig eine vermisste Person in einem „verseuchten“ Gebäude suchen und dabei auch das Gelände erkunden.