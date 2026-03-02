Unbelehrbarer Mopedraser flüchtete vor der Polizei

Er ist offenbar unbelehrbar! Bereits vor einer Woche war ein 15-jähriger Russe aus Rohr im Kremstal wegen rücksichtsloser Fahrweise, zahlreicher Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und technischer Mängel an seinem Moped angezeigt worden. Nun musste die Polizei schon wieder einschreiten.
Am Samstag gegen 18.10 Uhr wurde der 15-Jährige erneut von einer Streife erwischt, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems mehrere Mofas überholt hatte.
Die Beamten wollten ihn daraufhin zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Doch der 15-Jährige ignoriert das Blaulicht zunächst, blieb schließlich dann aber doch bei einem Parkplatz stehen.
Rücksichtlose Raserei
Jedoch, als die Polizisten aus ihrem Dienstwagen ausgestiegen waren, gab der 15-Jährige plötzlich wieder Gas und flüchtete in Richtung Piberbach. Bei seiner rücksichtslosen Fahrt durch Neuhofen und Weifersdorf (Gemeinde Piberbach) überschritt der junge Russe die erlaubte Geschwindigkeit teils erheblich, fuhr gegen die Einbahn und missachtete diverse Verkehrsschilder.
In einer Sackgasse endete schließlich sein Fluchtversuch. Der Jugendliche wurde nun neuerlich bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt. Eine amtsärztliche Untersuchung war bereits nach seinem ersten Verstoß vor einer Woche angeregt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.