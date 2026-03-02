Unbelehrbarer Mopedraser flüchtete vor der Polizei

Er ist offenbar unbelehrbar! Bereits vor einer Woche war ein 15-jähriger Russe aus Rohr im Kremstal wegen rücksichtsloser Fahrweise, zahlreicher Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und technischer Mängel an seinem Moped angezeigt worden. Nun musste die Polizei schon wieder einschreiten.