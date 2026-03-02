Rekord bei Lehrstellensuche in Oberösterreich

Er erwartet von jenen Betrieben, die sich immer mehr „aus ihrer Verantwortung stehlen“ und die Lehrlingsausbildung einstellen, mehr Engagement. Sie sollen mehr junge Menschen zu Fachkräften ausbilden und auch Jugendlichen mit nicht so guten Schulnoten eine Zukunftschance geben. Betriebe, die stets einen hohen Fachkräftebedarf beklagen, sind daher gefordert, in die Ausbildung junger Menschen zu investieren.