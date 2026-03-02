Achter Streich! Expertinnen schlugen im Finale zu

„Ich bin unglaublich stolz“

„Ich bin unheimlich stolz“, sagte Obmann Ronny Atzmüller, nachdem Steg in Amstetten Erzrivale Sokol/Post mit 25:23, 25:13 und 25:23 besiegt hatte. „In einigen Momenten waren wir wirklich gut, in anderen hatten wir Schwierigkeiten. Aber als Team haben wir das sehr gut gelöst. Ich konnte auch noch Spielerinnen von der Bank bringen, das hat uns Stabilität gegeben“, sagte Coach Jakob Brecka nach seinem ersten Titel mit Linz. „Lucia Herdova hat im Angriff den Unterschied gemacht“, meinte mit Teamchef Roland Schwab der einstige Steg- Titelhamster, dessen einstiger Klub mit dem Sieg eine unglaubliche Serie fortsetzen konnte.