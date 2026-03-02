Volksschule bei Brand in Verteilerkasten evakuiert

Ein Brand in einem Verteilerkasten hat am Montagvormittag in einer Volksschule in Braunau für Aufregung gesorgt. Aus einem Stromverteilerkasten stieg Rauch auf. Eine Lehrerin reagierte richtig und brachte ihre Schützlinge in Sicherheit. Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Schulwart den Brandherd bereits abgelöscht.
Der Brand war am Montag gegen 9.30 Uhr in der Braunauer Volksschule ausgebrochen, aber rasch entdeckt worden. Seitens der Schule wurde sofort Alarm geschlagen. Doch noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Hausmeister den Brand bereits gelöscht.
Als die Polizei vor Ort eintraft, hatte alle Schulkinder und Lehrkräfte die Klassenräume bereits verlassen und sich im Turnsaal versammelt.
Eine Lehrerin gab an, dass sie sich mit neun Kindern in der Klasse befunden habe, als sie plötzlich Brandgeruch wahrgenommen hatte. Daraufhin brachte sie die Kinder ins Freie und verständigte die Schulleiterin. Diese informierte den Hausmeister, löste den Feueralarm aus und begutachtete den mittlerweile rauchenden Verteilerkasten.
Der Hausmeister alarmierte die Feuerwehr und konnte den Brand mit einem Handfeuerlöscher rasch eindämmen. Ein Bezirksbrandermittler stellte fest, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der Nullleiter-Schutzleiterschiene entstanden war.
Der materielle Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Zwei Lehrkräfte wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus Braunau gebracht.
