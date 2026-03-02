Volksschule bei Brand in Verteilerkasten evakuiert

Ein Brand in einem Verteilerkasten hat am Montagvormittag in einer Volksschule in Braunau für Aufregung gesorgt. Aus einem Stromverteilerkasten stieg Rauch auf. Eine Lehrerin reagierte richtig und brachte ihre Schützlinge in Sicherheit. Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Schulwart den Brandherd bereits abgelöscht.